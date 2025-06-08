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詹皇祝賀奧運掌旗搭檔法網奪冠　高芙霸氣回應遭球后「看衰」

記者游郁香／綜合報導

21歲美國新星高芙（Coco Gauff）在法網封后，去年巴黎奧運與她一起掌旗的NBA天王詹姆斯（LeBron James）發文祝賀，前美國總統歐巴馬夫婦也紛紛獻上祝福。這是高芙生涯第2度贏得大滿貫金盃，在場上總是一臉嚴肅的她，賽後霸氣回應決賽對手、球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）「看衰」自己一事。

▲▼美國21歲新星高芙法網封后，球后莎巴蓮卡失利，為自己沒能拿出最佳表現懊悔道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國21歲新星高芙法網封后，收到來自各界的祝賀。（圖／達志影像／美聯社）

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「恭喜妳，我的奧運掌旗好夥伴，高芙。」洛城天王詹姆斯在社群媒體上興奮恭賀高芙奪下生涯首座法網冠軍，她是繼女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）後，10年來首位達成此成就的美國女單選手，前美國總統歐巴馬發文大讚，「妳讓我們所有人都感到驕傲！」

前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）則表示，「妳在法網展現出的決心、力量與優雅激勵了我們所有人，也讓我們看見一切皆有可能。為妳感到驕傲！」

▲▼法網女單決賽，球后莎芭蓮卡、世界第2好手高芙 。（圖／達志影像／美聯社）

▲高芙法網封后賽後霸氣回應被決賽對手、現任球后莎芭蓮卡看衰一事。（圖／達志影像／美聯社）

在收到來自各界的恭喜與祝福之際，高芙也在記者會上霸氣回應被今年決賽對手、現任球后莎巴蓮卡「看衰」一事，對方賽後直言，「如果決賽對上斯威雅蒂（Iga Swiatek），她（高芙）會輸。」

「我不同意這種說法。我的意思是，我現在就坐在這裡啊。 這不是在酸Iga或什麼的，但我跟她打過，我是直落2贏的。我不覺得那樣的評論公平，比賽裡什麼事都可能發生。說真的，以莎巴蓮卡過去幾周的表現來說，她才是奪冠最大熱門。我認為她是我在決賽中能遇到最強的對手，她是世界第一，從數據來看，她是最難打的對象，我面臨的挑戰艱鉅。」

▲▼法網女單決賽，球后莎芭蓮卡、世界第2好手高芙 。（圖／達志影像／美聯社）

▲球后莎芭蓮卡在法網女單決賽遭逆轉落敗。（圖／達志影像／美聯社）

「當然，Iga曾在這裡奪冠，無論怎樣都會是一場硬仗。但不管對手是誰，我覺得我都有很大的機會贏，我也確實一直這麼相信。」高芙說，「如果你要我誠實說，我原本比較想對上的是Iga，因為我覺得莎巴蓮卡真的打得太好了。當然，Iga也是個非常難纏的對手。說實話，兩個人哪一個比較好打……我覺得都沒比較好。但事情發展成這樣，就是我今天能坐在這裡的原因。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯法網高芙美國

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