詹皇祝賀奧運掌旗搭檔法網奪冠　高芙霸氣回應遭球后「看衰」

From being the USA Flag Bearer with LeBron in Paris last summer to French Open Champion ????????



At 21 years old, Coco Gauff is building an INCREDIBLE legacy ???? pic.twitter.com/V1O0egCKnR — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) June 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

21歲美國新星高芙（Coco Gauff）在法網封后，去年巴黎奧運與她一起掌旗的NBA天王詹姆斯（LeBron James）發文祝賀，前美國總統歐巴馬夫婦也紛紛獻上祝福。這是高芙生涯第2度贏得大滿貫金盃，在場上總是一臉嚴肅的她，賽後霸氣回應決賽對手、球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）「看衰」自己一事。

▲美國21歲新星高芙法網封后，收到來自各界的祝賀。（圖／達志影像／美聯社）

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「恭喜妳，我的奧運掌旗好夥伴，高芙。」洛城天王詹姆斯在社群媒體上興奮恭賀高芙奪下生涯首座法網冠軍，她是繼女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）後，10年來首位達成此成就的美國女單選手，前美國總統歐巴馬發文大讚，「妳讓我們所有人都感到驕傲！」

Congrats, @CocoGauff! Your determination, strength, and grace throughout the French Open has inspired us all – and showed us what's possible. Proud of you! pic.twitter.com/krxZW3QAIG — Michelle Obama (@MichelleObama) June 7, 2025

前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）則表示，「妳在法網展現出的決心、力量與優雅激勵了我們所有人，也讓我們看見一切皆有可能。為妳感到驕傲！」

▲高芙法網封后賽後霸氣回應被決賽對手、現任球后莎芭蓮卡看衰一事。（圖／達志影像／美聯社）

在收到來自各界的恭喜與祝福之際，高芙也在記者會上霸氣回應被今年決賽對手、現任球后莎巴蓮卡「看衰」一事，對方賽後直言，「如果決賽對上斯威雅蒂（Iga Swiatek），她（高芙）會輸。」

「我不同意這種說法。我的意思是，我現在就坐在這裡啊。 這不是在酸Iga或什麼的，但我跟她打過，我是直落2贏的。我不覺得那樣的評論公平，比賽裡什麼事都可能發生。說真的，以莎巴蓮卡過去幾周的表現來說，她才是奪冠最大熱門。我認為她是我在決賽中能遇到最強的對手，她是世界第一，從數據來看，她是最難打的對象，我面臨的挑戰艱鉅。」

▲球后莎芭蓮卡在法網女單決賽遭逆轉落敗。（圖／達志影像／美聯社）

「當然，Iga曾在這裡奪冠，無論怎樣都會是一場硬仗。但不管對手是誰，我覺得我都有很大的機會贏，我也確實一直這麼相信。」高芙說，「如果你要我誠實說，我原本比較想對上的是Iga，因為我覺得莎巴蓮卡真的打得太好了。當然，Iga也是個非常難纏的對手。說實話，兩個人哪一個比較好打……我覺得都沒比較好。但事情發展成這樣，就是我今天能坐在這裡的原因。」