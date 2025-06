詹皇祝賀奧運掌旗搭檔法網奪冠　高芙霸氣回應遭球后「看衰」

From being the USA Flag Bearer with LeBron in Paris last summer to French Open Champion ???????? At 21 years old, Coco Gauff is building an INCREDIBLE legacy ???? pic.twitter.com/V1O0egCKnR

記者游郁香/綜合報導

21歲美國新星高芙(Coco Gauff)在法網封后,去年巴黎奧運與她一起掌旗的NBA天王詹姆斯(LeBron James)發文祝賀,前美國總統歐巴馬夫婦也紛紛獻上祝福。這是高芙生涯第2度贏得大滿貫金盃,在場上總是一臉嚴肅的她,賽後霸氣回應決賽對手、球后莎巴蓮卡(Aryna Sabalenka)「看衰」自己一事。

▲美國21歲新星高芙法網封后,收到來自各界的祝賀。(圖/達志影像/美聯社)

「恭喜妳,我的奧運掌旗好夥伴,高芙。」洛城天王詹姆斯在社群媒體上興奮恭賀高芙奪下生涯首座法網冠軍,她是繼女網傳奇小威廉絲(Serena Williams)後,10年來首位達成此成就的美國女單選手,前美國總統歐巴馬發文大讚,「妳讓我們所有人都感到驕傲!」

Congrats, @CocoGauff! Your determination, strength, and grace throughout the French Open has inspired us all – and showed us what's possible. Proud of you! pic.twitter.com/krxZW3QAIG