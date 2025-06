鈴木誠也雙響追趕小老弟！隊內全壘打王之爭　PCA幽默回應

▲鈴木誠也今天對陣老虎一役上演單場雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥8日(台灣時間)小熊靠著團隊5轟的煙火秀,以6比1擊退底特律老虎喜迎客場勝,其中日籍強打鈴木誠也上演本季第3次單場雙響砲,他與外野手「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)目前正為隊內全壘打王頭銜展開激烈競爭,而兩人之間充滿笑點的「兄弟情誼」賽後受訪也成為陣中氣氛的活潑催化劑。

