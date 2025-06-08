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鈴木誠也雙響追趕小老弟！隊內全壘打王之爭　PCA幽默回應

▲鈴木誠也今天對陣老虎一役上演單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也今天對陣老虎一役上演單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥8日（台灣時間）小熊靠著團隊5轟的煙火秀，以6比1擊退底特律老虎喜迎客場勝，其中日籍強打鈴木誠也上演本季第3次單場雙響砲，他與外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）目前正為隊內全壘打王頭銜展開激烈競爭，而兩人之間充滿笑點的「兄弟情誼」賽後受訪也成為陣中氣氛的活潑催化劑。

1局上半鈴木誠也面對老虎先發霍頓（Tyler Holton）時，鎖定一顆84英哩偏甜變速球轟出陽春砲，8局上半鈴木再從李（Chase Lee）手中補上一發全壘打上演單場雙響，鈴木誠也本季全壘打數量來到16支，而阿姆斯壯則在7局上半擊出擴大比分的右外野陽春彈，以17轟暫時成為小熊隊內全壘打王。

「彼得做什麼事情都像個小孩子，我覺得他就像我的小弟弟，」鈴木誠也受訪時透過翻譯表示，隨後鈴木比出抱小孩的動作，引來現場媒體一陣笑聲。

對於這段「兄弟情」，阿姆斯壯則翻了個白眼，隨即幽默回應，「對啊，有時還會稍微刺激他一下，像是我領先（指全壘打）一點點的時候；這些對我們來說也算是一種額外的動力，而且很有趣，輕鬆又開心，鈴木總是能激發出我這一面。」

這樣的良性競爭點燃了小熊整體的進攻火力，此役小熊共擊出5支全壘打，追平本季單場最高紀錄（此前為4月18日對響尾蛇）；除了鈴木誠也與阿姆斯壯外，布許（Michael Busch）在5局上半擊出2分砲，初速達110英哩，為其生涯最強擊球，蕭（Matt Shaw）在第7局上半轟出自3月29日以來首發全壘打，一同上演煙火秀。

▲「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

數據方面，鈴木誠也目前以55分打點略勝彼得・阿姆斯壯的54分，在OPS（攻擊指數）方面也以.895優於對方的.876，兩人目前的長打率同樣維持在.563。談到全壘打數落後阿姆斯壯1支時，鈴木誠也笑著回應：「彼得說他是球隊的火力王。」

被問及是否會成為季末的全壘打王時，鈴木誠也最後毫不掩飾的自信表示，「看看我的體格，當然是我。」

關鍵字： MLB芝加哥小熊鈴木誠也

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