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鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

回到自己生涯初登板的新莊球場，鄭浩均先發5局僅失1分，奪下手術後睽違630天的勝投，兩段「初登板與復出戰」的巧合，讓他留下深刻印象。不過賽中不小心將球投向富邦悍將休息室，引來總教練陳金鋒不悅，他當下脫帽致意，也在賽後受訪時表達歉意。

受天候影響，賽前比賽延後開打，鄭浩均坦言，這是自己需要克服的部分，但他反而喜歡這樣的挑戰。加上隊友持續得分，他投得相對輕鬆一些。「很妙的是，我的職棒初登板和這次復出首戰都是在新莊，開投前真的很緊張，還到處請人安慰我，甚至跟人說『拜託讓我不要緊張』，到處討抱抱。」

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他提到隊友艾迪頓特別印象深刻，「他提醒我兩次『去享受比賽』，這句話讓我很受用。」此外，王建民也在賽前提醒他保持平常心，「不要多做其他的事」。鄭浩均坦言，當時內心非常亢奮，總想要用力丟球。這次預設的投球目標是5局、85球，希望能盡可能拉長局數。

「看到熟悉的人事物，但還是有點生疏，前兩局特別有感。」他也坦言，花了一些時間才慢慢抓回節奏。

比賽中，第5局結束時，鄭浩均準備將比賽用球丟給一壘側球僮時，球卻不慎投向悍將休息室，引起總教練陳金鋒不滿，主審也上前了解情況。當時陳金鋒嘴裡念念有詞，最終面露不悅地將球丟回場內。鄭浩均發現後，也立刻脫帽向悍將休息區致意致歉。

他賽後坦言：「那球控球真的不好，當下沒想太多，剛好丟到休息室門口。很不好意思，造成他們的困擾，沒控制好力道。」

關鍵字： 棒球鄭浩均新莊勝投意外

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