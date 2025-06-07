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追平曾陶鎔中職紀錄！許基宏跨場連4打席開轟　近6戰狂敲7轟

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟7日與富邦悍將交手，許基宏展現超火燙手感，跨場連4打席，追平曾陶鎔的中職紀錄，近6戰狂敲7轟。

此役雙方皆由本季一軍首度登板的投手掛帥，悍將先發陳仕朋因傷錯過開季，回歸首戰便碰上近況火燙的兄弟打線。儘管先連解決2名打者，卻被陳俊秀敲出二壘安打，接著遭許基宏轟出兩分砲，兄弟再度率先建立優勢。

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鄭浩均1局下登板，面對首名打者林澤彬時連續飆速，最快球速達154公里，成功以三振收尾，演出3上3下。

兄弟2局上再度發動攻勢，王威晨、岳東華與高宇杰連續安打追加2分，隨後張仁瑋補上一發兩分砲，擴大領先至4比0。兩出局後，許基宏再度開轟，連兩打席開砲，兄弟單局進帳6分，一舉將比分拉開至8比0。許基宏近6戰已經累計6轟，除了4日對樂天桃猿沒開轟之外，其他5戰都有全壘打紀錄。兄弟前一戰面對悍將洋投力亞士，前2局狙擊7支安打攻下8分，連兩場開賽都火力全開。

許基宏4局上再轟全壘打，達成跨場連4打席開轟，追平曾陶鎔在2017年5月5日的澄清湖球場對富邦悍將單場三響砲，隔天同場地單場雙響砲，兩天合計狂敲5轟，跨場連4打席開轟寫下中職紀錄。兄弟拉開至10比1領先。

關鍵字： 棒球中信兄弟富邦悍將許基宏鄭浩均

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