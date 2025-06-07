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台帛棒球情誼再深化！簽署新版MOU互設辦事處　總統承諾助發展

▲台灣跟帛琉的棒球合作又跨出新一步 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲帛琉棒合會主席Mlib Tmetuchl 、帛琉司法部長Jennifer Olegeriil、大使黎倩儀、台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣與帛琉在棒球場上的情誼，如今更上層樓！台灣國際棒球交流發展協會（TIBIDA）台灣棒球代表隊，於近日抵達帛琉參加「2025台帛棒球交流賽」之際，更在昨日（6日）賽前，與帛琉方正式簽署新版「台帛棒球發展備忘錄」（MOU），不僅將雙邊合作關係延續至2030年，更共同決議互設常設辦事處，為未來的棒球交流與發展奠定更堅實的基礎。

這場意義非凡的簽署儀式，在帛琉司法部長珍妮佛·奧列格利爾（Jennifer Olegeriil）代表惠恕仁總統，以及中華民國駐帛琉大使黎倩儀的共同見證下完成。新版MOU的簽訂，象徵著台帛雙方將持續深化棒球運動合作，並進一步推動兩國棒球運動的長遠發展。

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▲台灣跟帛琉的棒球合作又跨出新一步 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣跟帛琉的棒球合作又跨出新一步 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣跟帛琉的棒球合作又跨出新一步 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣跟帛琉簽訂MOU 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨著雙方合作項目日益增加，新版MOU最主要的重點即是確立了常設辦事處的設立。在帛琉方面，將由帛琉大聯盟（PML）及帛琉棒球聯合會（PBF）主席姆利伯·特梅圖切爾（Mlib Tmetuchl）擔任台灣國際棒球交流發展協會帛琉辦事處代表；而在台灣，則由台灣國際棒球交流發展協會（TIBIDA）理事長黃思傑先生擔任PML及PBF在台灣辦事處代表。席部長表示，此舉將能更強化台帛在棒球精神及其他事務上的聯繫、提升效率並擴展合作層面。

台灣國際棒球交流發展協會與帛琉大聯盟及帛琉棒球聯合會自建立合作關係以來，雙方已攜手合作長達十三年。此次交流賽前的MOU簽署儀式，更證明了台灣國際棒球交流協會深獲帛琉信任，雙方互助共榮的情誼。黎倩儀大使在現場致詞時也表示：「歡迎台灣國際棒球交流發展協會組隊來帛琉交流，帛琉國家棒球隊日前才赴台受訓一個多月，這正是2024年12月賴清德總統訪問帛琉時，對協助棒球訓練的具體承諾。預祝帛琉隊在即將到來的太平洋迷你運動會中勇奪金牌！」

此次新版MOU的簽署與辦事處的設立，不僅為台帛棒球交流寫下新的里程碑，也展現了兩國在體育外交上的堅定合作，預示著台帛棒球發展將邁向更光明的未來。
 

關鍵字： 棒球台灣帛琉合作體育

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