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江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

▲▼ 江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟主力游擊手江坤宇6日遭富邦悍將洋投力亞士觸身球砸中左手臂，7日確定無法上場，總教練平野惠一坦言仍有腫脹情形，不排除要到下週才有機會回歸。

江坤宇在2局時因觸身球退場，球擊中的是左手臂未佩戴護具的部位。平野惠一7日賽前受訪表示：「他的手還是滿腫的，進行各種動作時會感到疼痛，今天無法先發，也有可能要到下週才能回到場上。」

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江坤宇在兄弟內野具有重要地位，替補人選如何隨時準備好應付一軍賽事是一大課題。平野坦言，像去年球季初江坤宇曾因傷缺陣時，是由楊祥禾扛下游擊重任，陣中還有張士綸與張仁瑋等不錯的游擊人選。「如何讓他們隨時做好準備，頂替一軍戰力，這是我們每天都在思考的問題。」

球季初期，楊祥禾曾在一軍擔任板凳替補，但考量他打擊手感可能流失，因此曾讓他回到二軍出賽。現在仍維持類似模式。而張仁瑋從今年起則偏重功能性定位，因此有較多機會留在一軍，本場也擔任替補江坤宇的先發游擊手。平野表示，這是他爭取表現的好機會。

平野惠一補充，球隊在休季期間召開的隊內編成會議中，會針對每個守備位置的年齡結構進行評估與安排，盼能避免人才斷層。他舉例，包括高宇杰、王威晨、許基宏、陳俊秀、岳東華等主力的替補安排，以及外野區域的詹子賢與張志豪後繼人選等，都持續納入規劃與評估。這也是近期讓去年選秀首輪新秀許庭綸升上一軍的原因之一。

關鍵字： 中信兄弟游擊手傷勢球隊編成一軍

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