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「球又變彈了？」古久保與平野熱議　7年前還是最難忘

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中職用球又變彈了？樂天桃猿總教練古久保健二今天賽前受訪透露，看到最近全壘打變多，確實有想過是不是變比較彈，還有為此跟中信兄弟教頭平野惠一討論一番。

今年球季，中職聯盟尚未公布比賽用球的恢復係數等相關檢測數據。不過從數據來看，3月底開季至4月30日為止，66場例行賽僅出現51支全壘打，平均每場僅0.77轟；但自5月1日至昨日比賽結束為止，另65場例行賽卻轟出高達95支全壘打，場均飆升至1.46轟，產量幾乎翻倍，兩階段相比暴增1.89倍，全壘打激增趨勢引發關注。

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古久保健二今天透露，確實有在想是不是變彈了，「主要是打出來的球越來越強，但也不能說全部都是比賽用球的原因。」

對於全壘打滿天飛的狀況，古久保直言，沒辦法太深入研究，只能從旁觀察、判斷，「投手比較疲勞、打者漸入佳境，或許也是造成這種結果的原因。」

他進一步透露，前陣子也有和平野惠一討論，「有聊到是不是又變得有點彈，是不是跟氣候有關？也說不定，但被接殺的外野高飛球，真的都飛滿遠的，所以有這種感覺。」

古久保強調，大家還是都在相同的條件下比賽，7年前才是令人難忘「彈力球年代」，他笑說，以前在富邦時，看到阿立打了很多飛超遠的全壘打，「那時阿立打反方向像在喝水一樣。」

除此之外，古久保也提到朱育賢、林承飛等人，過去都曾看到他們擊出相當驚奇的全壘打，飛行距離之遠，至今仍讓人印象深刻。

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