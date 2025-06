全場噓聲用開轟強勢回應　馬查多率教士2比0擊退釀酒人

▲教士強打馬查多(Manny Machado)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

自2018年國聯冠軍賽起,教士強打馬查多(Manny Machado)便成為密爾瓦基釀酒人球迷的眼中釘,台灣時間7日上午教士作客釀酒人的比賽中,馬查多再次成為比賽焦點,他在全場噓聲中掃出一支388英呎的陽春砲助隊添加保險分,最終教士2比0擊敗近況火燙、過去10戰拿下9勝的釀酒人,喜迎客場勝。

「哪裡都一樣,他們不喜歡看到全壘打,」馬查多賽後輕描淡寫的說道,「能出場比賽、打出好表現並贏球,總是令人開心的事。」

馬查多與釀酒人球迷的恩怨可追溯至2018年,當時他仍效力於洛杉磯道奇,在國聯冠軍賽第4戰中,馬查多與釀酒人一壘手阿吉拉爾(Jesus Aguilar)發生碰撞,自此成為密爾瓦基球迷的「宿敵」。

Manny Machado goes yard and the @Padres blank the Brewers. pic.twitter.com/ByxRiyVrIa — MLB (@MLB) June 7, 2025

「我想這某種程度上激勵了他,」釀酒人主帥墨菲(Pat Murphy)表示,「他是位非常出色的選手,而且好像每次對我們都打得不錯。」

教士總教練希爾特(Mike Shildt)則說,噓聲或許對馬查多造成情緒波動,但不會影響他的場上表現,「他是人類,但他能切割不同世界,就像傑克森說的:沒人會噓無名小卒。」

馬查多在8局上半面對釀酒人後援安德森(Grant Anderson)時,鎖定一顆78英里滑切球,一棒將球送出左外野牆外,成為比賽勝負分水嶺;這是馬查多近14場比賽中的第6轟,其中4支出現在第8局或更晚的關鍵時刻。

Manny Machado became the 10th third baseman in MLB history to record at least 350 career home runs. pic.twitter.com/A38P1ruq6J — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 6, 2025

「他就是他,他就是這樣的球員,做著這樣的事,」教士2壘手柯朗沃斯(Jake Cronenworth)補充表示,「這或許不是唯一討厭他的地方,其他地方應該也不少,但他是個優秀的選手,而當你進到客場,好選手通常不會受歡迎。」

這一轟也讓馬查多在美聯與國聯歷史全壘打排行榜中,與艾倫(Dick Allen)並列進入前100名,就在前一場比賽,馬查多才剛擊出生涯第350支全壘打;「我正在過著像小孩夢想中的生活,」馬查多提及,「能進入這些名單,真的很不可思議,也讓人感到謙卑。」

Home run No. 350 for Manny Machado! pic.twitter.com/ZqPjf2tPao — MLB (@MLB) June 5, 2025

此役過後教士戰績提升至36勝26敗,擺脫5月以來的掙扎表現,馬查多對此保持樂觀,「我們5月打得很辛苦,能在6月開局打出好球、贏得這些苦戰,是我們想要的,」馬查多總結,「如果我們要達到目標,就必須繼續成長並贏下這種比賽,這才是冠軍球隊的路,看到球隊合力打出應有的棒球,真的很開心。」