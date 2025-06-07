全場噓聲用開轟強勢回應　馬查多率教士2比0擊退釀酒人

▲教士強打馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

自2018年國聯冠軍賽起，教士強打馬查多（Manny Machado）便成為密爾瓦基釀酒人球迷的眼中釘，台灣時間7日上午教士作客釀酒人的比賽中，馬查多再次成為比賽焦點，他在全場噓聲中掃出一支388英呎的陽春砲助隊添加保險分，最終教士2比0擊敗近況火燙、過去10戰拿下9勝的釀酒人，喜迎客場勝。

「哪裡都一樣，他們不喜歡看到全壘打，」馬查多賽後輕描淡寫的說道，「能出場比賽、打出好表現並贏球，總是令人開心的事。」

馬查多與釀酒人球迷的恩怨可追溯至2018年，當時他仍效力於洛杉磯道奇，在國聯冠軍賽第4戰中，馬查多與釀酒人一壘手阿吉拉爾（Jesus Aguilar）發生碰撞，自此成為密爾瓦基球迷的「宿敵」。

Manny Machado goes yard and the @Padres blank the Brewers. pic.twitter.com/ByxRiyVrIa — MLB (@MLB) June 7, 2025

「我想這某種程度上激勵了他，」釀酒人主帥墨菲（Pat Murphy）表示，「他是位非常出色的選手，而且好像每次對我們都打得不錯。」

教士總教練希爾特（Mike Shildt）則說，噓聲或許對馬查多造成情緒波動，但不會影響他的場上表現，「他是人類，但他能切割不同世界，就像傑克森說的：沒人會噓無名小卒。」

馬查多在8局上半面對釀酒人後援安德森（Grant Anderson）時，鎖定一顆78英里滑切球，一棒將球送出左外野牆外，成為比賽勝負分水嶺；這是馬查多近14場比賽中的第6轟，其中4支出現在第8局或更晚的關鍵時刻。

Manny Machado became the 10th third baseman in MLB history to record at least 350 career home runs. pic.twitter.com/A38P1ruq6J — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 6, 2025

「他就是他，他就是這樣的球員，做著這樣的事，」教士2壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補充表示，「這或許不是唯一討厭他的地方，其他地方應該也不少，但他是個優秀的選手，而當你進到客場，好選手通常不會受歡迎。」

這一轟也讓馬查多在美聯與國聯歷史全壘打排行榜中，與艾倫（Dick Allen）並列進入前100名，就在前一場比賽，馬查多才剛擊出生涯第350支全壘打；「我正在過著像小孩夢想中的生活，」馬查多提及，「能進入這些名單，真的很不可思議，也讓人感到謙卑。」

Home run No. 350 for Manny Machado! pic.twitter.com/ZqPjf2tPao — MLB (@MLB) June 5, 2025

此役過後教士戰績提升至36勝26敗，擺脫5月以來的掙扎表現，馬查多對此保持樂觀，「我們5月打得很辛苦，能在6月開局打出好球、贏得這些苦戰，是我們想要的，」馬查多總結，「如果我們要達到目標，就必須繼續成長並贏下這種比賽，這才是冠軍球隊的路，看到球隊合力打出應有的棒球，真的很開心。」