法網爆爭議！主審拒下場確認球印　斯威雅蒂控「雙標」不公平

▲波蘭前球后、4屆法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）與主審發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

在法國網球公開賽女單4強的比賽中，4屆法網冠軍、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）雖成功扳平比數進入決勝盤，但最終仍以6比7（1）、6比4、0比6不敵世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）止步於此；然而比賽過程中一段爭議判決意外成為焦點，引發外界熱議。

Iga Swiatek’s 26 match win streak at Roland Garros comes to an end.



The 2nd longest winning streak at this event of all-time.



4 Roland Garros titles.



3 consecutive Roland Garros titles.



And she’s only 24 years old.



She is the best clay court player we’ve seen in decades… pic.twitter.com/fypgcW3Zvp [廣告]請繼續往下閱讀... June 5, 2025

比賽第2盤，當時斯威雅蒂已取得破發優勢，接著莎芭蓮卡發出一記發球後斯威雅蒂回擊出界，後者隨即走向發球點查看球印並示意主審努尼（Kader Nouni）下場確認，然而努尼拒絕下場，理由是斯威雅蒂延遲舉手抗議且觀察錯誤的球印。

「妳等球出界才走去查看，時間太晚了，我不會下來，因為我已告訴妳，我看到妳指錯位置，」努尼當下告訴斯威雅蒂，讓她當場氣憤表示，「這不公平！」並在轉場時再次向主審表達不滿。

"I saw you" lâche Kader Nouni à Iga Swiatek quand elle conteste la marque du service de Sabalenka après avoir joué le point



L'arbitre lui signale que sa remarque est trop tardive avec un peu d'humour



Kader Nouni toujours le meilleur arbitre du circuit, ça bouge pas pic.twitter.com/gQafv6rRRE — Jeu Blanc (@JeuBlanc_off) June 5, 2025

TNTSports評論員卡瓦戴（Naomi Cavaday）在轉播時第一時間為斯威雅蒂抱不平，指出紅土場由於未使用鷹眼系統，球員理應有更多時間檢查球印，「不同的主審處理方式不同，但在紅土場上，球員通常被允許多花點時間查看，斯威雅蒂做的事是我們在紅土上經常看到的。」

「他（努尼）說她指錯球印，反應太慢，但鷹眼告訴我們，斯威雅蒂的判斷是正確的，」卡瓦戴提供官方鷹眼進一步強調。

Iga Swiatek being Iga Swiatek.



No words.







pic.twitter.com/EbfHDZ7TeL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025

賽後記者會上，斯威雅蒂也直言不諱的對主審處理方式表達強烈不滿，「我覺得那不公平，每次莎芭蓮卡提出要求時努尼都會下場檢查，即使那球明顯出界，但輪到我時，他卻說我只是因為回球出界才過去查看，還說我反應慢。」

「我從一開始就知道球出界，我根本沒看球，只是直接去看球印，結果那球印明顯是出界，我請他下來看，他卻拒絕了，」斯威雅蒂接著補充，「我不太懂他的做法，也不太在意，但我真的認為這不公平。」

本屆法網結束後，斯威雅蒂排名將跌出世界前5，她表示將立即展開草地賽季的備戰，目標是突破自己在這一塊較為陌生的場地表現。

▲波蘭前球后、4屆法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



「我會休息幾天，教練會安排接下來的訓練，希望我們能有個像樣的草地小訓練營，這對我很重要，雖然過去總想回家，但現在我更願意留在歐洲訓練，」斯威雅蒂說。

截至目前為止，斯威雅蒂在職業生涯共奪得22座WTA冠軍，但草地仍是她尚未征服的戰場，面對這項挑戰斯威雅蒂坦言，「我們每次出賽都是從零開始，我只會專注在自己的進步與學習。」