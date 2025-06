法網爆爭議！主審拒下場確認球印　斯威雅蒂控「雙標」不公平

▲波蘭前球后、4屆法網冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)與主審發生爭執。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在法國網球公開賽女單4強的比賽中,4屆法網冠軍、波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)雖成功扳平比數進入決勝盤,但最終仍以6比7(1)、6比4、0比6不敵世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)止步於此;然而比賽過程中一段爭議判決意外成為焦點,引發外界熱議。

Iga Swiatek’s 26 match win streak at Roland Garros comes to an end.



The 2nd longest winning streak at this event of all-time.



4 Roland Garros titles.



3 consecutive Roland Garros titles.



And she’s only 24 years old.



She is the best clay court player we’ve seen in decades… pic.twitter.com/fypgcW3Zvp