法網爆爭議！主審拒下場確認球印　斯威雅蒂控「雙標」不公平

▲波蘭前球后、4屆法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）與主審發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
在法國網球公開賽女單4強的比賽中，4屆法網冠軍、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）雖成功扳平比數進入決勝盤，但最終仍以6比7（1）、6比4、0比6不敵世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）止步於此；然而比賽過程中一段爭議判決意外成為焦點，引發外界熱議。
Iga Swiatek’s 26 match win streak at Roland Garros comes to an end.
The 2nd longest winning streak at this event of all-time.
4 Roland Garros titles.
3 consecutive Roland Garros titles.
And she’s only 24 years old.
She is the best clay court player we’ve seen in decades… pic.twitter.com/fypgcW3Zvp— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
比賽第2盤，當時斯威雅蒂已取得破發優勢，接著莎芭蓮卡發出一記發球後斯威雅蒂回擊出界，後者隨即走向發球點查看球印並示意主審努尼（Kader Nouni）下場確認，然而努尼拒絕下場，理由是斯威雅蒂延遲舉手抗議且觀察錯誤的球印。
「妳等球出界才走去查看，時間太晚了，我不會下來，因為我已告訴妳，我看到妳指錯位置，」努尼當下告訴斯威雅蒂，讓她當場氣憤表示，「這不公平！」並在轉場時再次向主審表達不滿。
"I saw you" lâche Kader Nouni à Iga Swiatek quand elle conteste la marque du service de Sabalenka après avoir joué le point— Jeu Blanc (@JeuBlanc_off) June 5, 2025
L'arbitre lui signale que sa remarque est trop tardive avec un peu d'humour
Kader Nouni toujours le meilleur arbitre du circuit, ça bouge pas pic.twitter.com/gQafv6rRRE
TNTSports評論員卡瓦戴（Naomi Cavaday）在轉播時第一時間為斯威雅蒂抱不平，指出紅土場由於未使用鷹眼系統，球員理應有更多時間檢查球印，「不同的主審處理方式不同，但在紅土場上，球員通常被允許多花點時間查看，斯威雅蒂做的事是我們在紅土上經常看到的。」
「他（努尼）說她指錯球印，反應太慢，但鷹眼告訴我們，斯威雅蒂的判斷是正確的，」卡瓦戴提供官方鷹眼進一步強調。
Iga Swiatek being Iga Swiatek.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025
No words.
pic.twitter.com/EbfHDZ7TeL
賽後記者會上，斯威雅蒂也直言不諱的對主審處理方式表達強烈不滿，「我覺得那不公平，每次莎芭蓮卡提出要求時努尼都會下場檢查，即使那球明顯出界，但輪到我時，他卻說我只是因為回球出界才過去查看，還說我反應慢。」
「我從一開始就知道球出界，我根本沒看球，只是直接去看球印，結果那球印明顯是出界，我請他下來看，他卻拒絕了，」斯威雅蒂接著補充，「我不太懂他的做法，也不太在意，但我真的認為這不公平。」
本屆法網結束後，斯威雅蒂排名將跌出世界前5，她表示將立即展開草地賽季的備戰，目標是突破自己在這一塊較為陌生的場地表現。
▲波蘭前球后、4屆法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）
「我會休息幾天，教練會安排接下來的訓練，希望我們能有個像樣的草地小訓練營，這對我很重要，雖然過去總想回家，但現在我更願意留在歐洲訓練，」斯威雅蒂說。
截至目前為止，斯威雅蒂在職業生涯共奪得22座WTA冠軍，但草地仍是她尚未征服的戰場，面對這項挑戰斯威雅蒂坦言，「我們每次出賽都是從零開始，我只會專注在自己的進步與學習。」
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