終結地主黑馬夢幻之旅　高芙闖法網決賽將挑戰世界球后

▲美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）晉極法網最終決賽。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2025法網女單決賽將上演「世界前2對決」！世界排名第2的美國名將高芙（Coco Gauff）在4強賽中以6比1、6比2輕取地主外卡黑馬布瓦松（Lois Boisson），晉級生涯第2度法網決賽；高芙將與擊敗3屆法網衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠，精彩可期。

這是自2013年莎拉波娃（Maria Sharapova）對戰小威廉斯（Serena Williams）以來，首次有世界前2名在法網會師冠軍賽，也是自2018年澳網以來，首次大滿貫女單決賽由前2種子對決。

面對法國本土希望、排名僅第361的黑馬布瓦松，高芙本戰展現全面壓制力，僅花1小時9分鐘便拿下勝利，她6度破發成功，未讓布瓦松在比賽中有任何領先；儘管布瓦松在第2盤一度回破得手，但在高芙穩健的節奏與球質壓迫下難以突破，最終高芙成功晉極決賽。

"When you were chanting her name, I was saying to myself my name!"



Coco Gauff explains how she dealt with the atmosphere playing against home favourite Lois Boisson in a buzzing Paris crowd#RolandGarros pic.twitter.com/mXGQbnvgxF — TNT Sports (@tntsports) June 5, 2025

「我第一次打法網決賽時非常緊張，甚至在比賽前就放棄了自己，」賽後高芙談到自己的成長與心態調整時說，「這次我有更多經驗，也對自己的實力有信心，周六我會盡全力、保持冷靜，不論結果如何，只求無愧於心。」

儘管未能延續爆冷之路，但22歲的布瓦松本屆表現已堪稱驚豔，先後淘汰3號種子皮古拉（Jessica Pegula）與6號種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva），成為十多年來首位打進法網女單4強的本土選手。

「她今天真的打得太好了，我在場上幾乎無法施展我的打法，因為她幾乎沒有給我任何空間，我還沒想好接下來的計畫，但我會保持腳踏實地，持續努力，」布瓦松總結今天表現。

Aryna Sabalenka. Coco Gauff. We've seen this matchup before



Who will win their first French Open title? pic.twitter.com/GHch08LoWf — ESPN (@espn) June 5, 2025

法網女單決賽將在台灣時間7日舉行，屆時高芙與莎芭蓮卡將上演排名1、2的雙雄會師，生涯對戰兩人平分秋色，自2023年美網決賽以來交手4次，其中各拿下2勝；她們的第11次對決將成為本屆法網最受矚目的焦點，尤其雙方在本屆賽事表現皆極為穩定。

高芙曾在2022年法網決賽不敵斯威雅蒂，如今捲土重來的她將力拚繼2023美網之後的第2座大滿貫冠軍；莎芭蓮卡則有望奪下生涯第4座大滿貫金盃。