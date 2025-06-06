運動雲

>

終結地主黑馬夢幻之旅　高芙闖法網決賽將挑戰世界球后

▲美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）晉極法網最終決賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）晉極法網最終決賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025法網女單決賽將上演「世界前2對決」！世界排名第2的美國名將高芙（Coco Gauff）在4強賽中以6比1、6比2輕取地主外卡黑馬布瓦松（Lois Boisson），晉級生涯第2度法網決賽；高芙將與擊敗3屆法網衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠，精彩可期。

這是自2013年莎拉波娃（Maria Sharapova）對戰小威廉斯（Serena Williams）以來，首次有世界前2名在法網會師冠軍賽，也是自2018年澳網以來，首次大滿貫女單決賽由前2種子對決。

面對法國本土希望、排名僅第361的黑馬布瓦松，高芙本戰展現全面壓制力，僅花1小時9分鐘便拿下勝利，她6度破發成功，未讓布瓦松在比賽中有任何領先；儘管布瓦松在第2盤一度回破得手，但在高芙穩健的節奏與球質壓迫下難以突破，最終高芙成功晉極決賽。

「我第一次打法網決賽時非常緊張，甚至在比賽前就放棄了自己，」賽後高芙談到自己的成長與心態調整時說，「這次我有更多經驗，也對自己的實力有信心，周六我會盡全力、保持冷靜，不論結果如何，只求無愧於心。」

儘管未能延續爆冷之路，但22歲的布瓦松本屆表現已堪稱驚豔，先後淘汰3號種子皮古拉（Jessica Pegula）與6號種子安德烈耶娃（Mirra Andreeva），成為十多年來首位打進法網女單4強的本土選手。

「她今天真的打得太好了，我在場上幾乎無法施展我的打法，因為她幾乎沒有給我任何空間，我還沒想好接下來的計畫，但我會保持腳踏實地，持續努力，」布瓦松總結今天表現。

法網女單決賽將在台灣時間7日舉行，屆時高芙與莎芭蓮卡將上演排名1、2的雙雄會師，生涯對戰兩人平分秋色，自2023年美網決賽以來交手4次，其中各拿下2勝；她們的第11次對決將成為本屆法網最受矚目的焦點，尤其雙方在本屆賽事表現皆極為穩定。

高芙曾在2022年法網決賽不敵斯威雅蒂，如今捲土重來的她將力拚繼2023美網之後的第2座大滿貫冠軍；莎芭蓮卡則有望奪下生涯第4座大滿貫金盃。

關鍵字： WTA法網高芙

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

3哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

4外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

5ESPN點名李灝宇：老虎下一位上大聯盟

最新新聞

1響尾蛇「連攻7分」史詩級逆轉勇士

2中國男足確定無緣2026世界盃

3鄧愷威摘本季首勝！柯敬賢連8場敲安

4雷霆總冠軍賽G1締尷尬紀錄

5溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366