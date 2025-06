終結地主黑馬夢幻之旅　高芙闖法網決賽將挑戰世界球后

▲美國「天才少女」高芙(Coco Gauff)晉極法網最終決賽。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025法網女單決賽將上演「世界前2對決」!世界排名第2的美國名將高芙(Coco Gauff)在4強賽中以6比1、6比2輕取地主外卡黑馬布瓦松(Lois Boisson),晉級生涯第2度法網決賽;高芙將與擊敗3屆法網衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)的現任球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)爭冠,精彩可期。

這是自2013年莎拉波娃(Maria Sharapova)對戰小威廉斯(Serena Williams)以來,首次有世界前2名在法網會師冠軍賽,也是自2018年澳網以來,首次大滿貫女單決賽由前2種子對決。

面對法國本土希望、排名僅第361的黑馬布瓦松,高芙本戰展現全面壓制力,僅花1小時9分鐘便拿下勝利,她6度破發成功,未讓布瓦松在比賽中有任何領先;儘管布瓦松在第2盤一度回破得手,但在高芙穩健的節奏與球質壓迫下難以突破,最終高芙成功晉極決賽。

"When you were chanting her name, I was saying to myself my name!"



Coco Gauff explains how she dealt with the atmosphere playing against home favourite Lois Boisson in a buzzing Paris crowd#RolandGarros pic.twitter.com/mXGQbnvgxF