57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

The point of the year? ????



Novak Djokovic wins this 41-shot rally.



Incredible.pic.twitter.com/nqAZSTnJPS — Danny ???? (@DjokovicFan_) June 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）又創歷史！他今（5）日在法網男單8強迎戰去年亞軍茲維列夫（Alexander Zverev），以4比6、6比3、6比2、6比4逆轉晉級，成為自1968年以來最年長的法網男單4強球員，更在一次41拍激烈「對峙」中展現強大意志，距離生涯第25座大滿貫金盃僅差2勝。

▲38歲喬科維奇挺進法網男單4強。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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這場比賽第4盤關鍵時刻，雙方在第6局出現長達41拍來回的拉鋸對峙，喬帥最終以一記正拍致勝球拿下分數，全場觀眾起立鼓掌，他則雙手叉腰在原地喘氣。當時他以3比2領先，茲維列夫握有破發點，有機會將戰局扳回，不過喬帥成功化解破發點後保住發球局，將領先擴大至4比2，奠定了勝基。

儘管本季戰績起伏、世界排名跌至第6，喬帥在大滿貫舞台的韌性與求勝心依舊無人能敵。他最終以總盤數3比1擊退小自己10歲的茲維列夫，生涯第51度挺進大滿貫賽4強，成為自1968年以來最年長的法網男單4強球員；他也是網壇史上第5位年滿38歲仍能打進大滿貫4強的男單選手，前1位是2020年的費德勒（Roger Federe）。

喬帥距離第25座大滿貫金盃僅差2勝，接下來他將在4強賽迎戰當今球王辛納（Jannik Sinner），雙方目前交手戰績4勝4敗，不過辛納近期連拿3勝，本屆法網則尚未丟掉任何一盤。