運動雲

>

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

記者游郁香／綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）又創歷史！他今（5）日在法網男單8強迎戰去年亞軍茲維列夫（Alexander Zverev），以4比6、6比3、6比2、6比4逆轉晉級，成為自1968年以來最年長的法網男單4強球員，更在一次41拍激烈「對峙」中展現強大意志，距離生涯第25座大滿貫金盃僅差2勝。

▲▼38歲喬科維奇挺進法網男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲38歲喬科維奇挺進法網男單4強。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽第4盤關鍵時刻，雙方在第6局出現長達41拍來回的拉鋸對峙，喬帥最終以一記正拍致勝球拿下分數，全場觀眾起立鼓掌，他則雙手叉腰在原地喘氣。當時他以3比2領先，茲維列夫握有破發點，有機會將戰局扳回，不過喬帥成功化解破發點後保住發球局，將領先擴大至4比2，奠定了勝基。

儘管本季戰績起伏、世界排名跌至第6，喬帥在大滿貫舞台的韌性與求勝心依舊無人能敵。他最終以總盤數3比1擊退小自己10歲的茲維列夫，生涯第51度挺進大滿貫賽4強，成為自1968年以來最年長的法網男單4強球員；他也是網壇史上第5位年滿38歲仍能打進大滿貫4強的男單選手，前1位是2020年的費德勒（Roger Federe）。

喬帥距離第25座大滿貫金盃僅差2勝，接下來他將在4強賽迎戰當今球王辛納（Jannik Sinner），雙方目前交手戰績4勝4敗，不過辛納近期連拿3勝，本屆法網則尚未丟掉任何一盤。

▲▼38歲喬科維奇挺進法網男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 網球法網Novak DjokovicAlexander Zverev

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

太陽積極兜售杜蘭特「降低交易要價」　火箭超車灰狼成最大熱門

太陽積極兜售杜蘭特「降低交易要價」　火箭超車灰狼成最大熱門

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝沒催球速放鬆投

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝沒催球速放鬆投

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

熱門新聞

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林側腹傷2次　王建民分析可能原因

2Kobe遺孀被爆懷孕！本人回應了

3德保拉傷退　球團回應左手臂不適

457年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強

5兄弟新洋投已抵台　平野看過練投

最新新聞

1道奇教頭驚喜　要給大谷翔平女兒

2古林睿煬要休8周　新庄期待補上

3Kobe遺孀被爆懷孕！本人回應了

457年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強

5「不讓身體冷下來」　威能帝沒催球速

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【比扯鈴還扯】學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366