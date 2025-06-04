小熊外野手PCA締造紀錄　史上第4快完成「15轟＋20盜」

▲小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊外野手克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）於4日（台灣時間）在華盛頓締造歷史，在面對國民隊的系列賽首戰中，於四局上擊出一支二壘安打後，成功盜上三壘，並最終回到本壘得分。這次盜壘是他本季第20次成功盜壘，也讓他以60場比賽的速度，成為現代棒球史（自1900年以來）第4快完成「單季15轟＋20盜」紀錄的球員。

根據大聯盟統計，PCA的這項成就僅次於1987年艾瑞克・戴維斯（Eric Davis）、1922年肯・威廉斯（Ken Williams）與1973年鮑比・邦茲（Bobby Bonds），更超越了1989年的博・傑克森（Bo Jackson）與1999年的雷吉・桑德斯（Reggie Sanders）等傳奇球星。值得注意的是，PCA達成此紀錄時的年齡比邦茲與傑克森還年輕數年，展現出他在速度與長打能力上的雙重潛力。

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本季PCA持續展現頂尖表現，他目前是全聯盟唯一一位有機會達成「40轟40盜」壯舉的球員。根據Statcast數據，他的腳程排名全聯盟前4%，腳程與長打能力兼具。

隨著PCA在大聯盟舞台上的迅速崛起，他不僅是小熊隊重建陣容中的核心之一，也被視為未來能與前輩傳奇球星比肩的超級新星。未來他能否挑戰更多紀錄，備受球迷期待。