打完苦等25年東冠僅3天！尼克開除名帥席波杜　狠操先發惹議

▲尼克開除名帥席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA名帥席波杜（Tom Thibodeau）本季率尼克打進睽違25年的東區冠軍賽，但最終以2勝4敗遭溜馬淘汰，賽季結束僅3天，紐約球團就在今（4）日宣布開除這位「鐵血」教頭。《EPSN》指出，席波杜「過度使用」先發5人，與當今講究負荷管理的聯盟顯得格格不入。

尼克本季創下近25年最佳的季後賽成績，依舊無緣總冠軍賽，在球隊出局後僅3天，隨即解僱了名帥席波杜，他才剛超越傳奇教頭萊里（Pat Riley），成為隊史勝場數第4多的總教練，且去年剛簽下3年延長合約，仍未能逃過丟掉飯碗的命運。

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尼克本季以全新核心打出驚奇之旅，先在第2輪擊敗衛冕軍塞爾提克，闖進東區決賽，最終敗給老對手溜馬。席波杜帶隊連兩季突破50勝，是自1995年以來首次，堪稱是近20年來戰績最穩定的教頭。

▲席波杜近2年率隊連續50勝，本季更挺進東區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

不過球團總裁羅斯（Leon Rose）在聲明中強調，「我們整個組織的唯一目標就是為球迷帶來一座冠軍。正因如此，我們通知Tom，我們決定尋求不同的發展方向。我們無法用言語形容對他的感激，他全心投入每一個執教的日子。」

席波杜與尼克淵源深厚，90年代就曾擔任助理教練，現任助教老布朗森（Rick Brunson）當年也曾是尼克球員，時常帶著兒子、現在的紐約一哥布朗森（Jalen Brunson）一起到場邊觀戰與練球。

布朗森在球隊本季止步東冠後，被問到總教練的去留問題時，當場反問記者，「你現在是認真的嗎？他是不是對的人？當然是，別開玩笑了。」顯見他對主帥的支持。

▲尼克一哥布朗森力挺主帥，仍沒保住席波杜的飯碗（圖／達志影像／美聯社）

尼克本季為了補強火力，季中一連送出5枚首輪籤換來布里吉斯（Mikal Bridges），之後又將明星前鋒藍道（Julius Randle）與射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）交易到灰狼，換回全明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），導致板凳深度下降。

席波杜也延續過往「鐵血用人」風格，極度依賴先發5人組，讓他們成為本季全聯盟上場時間最長的5人陣容，在當今講究負荷管理的NBA顯得格格不入。

席波杜過去曾執教公牛（2010-2015）、灰狼（2016-2019），生涯勝率57.9%。根據《ESPN》的統計，他是NBA史上執教超過300場、勝率最高卻從未打進總冠軍戰的教練，堪稱最悲情名帥之一。