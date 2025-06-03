桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，但僅有理事長趙重光（中）親自現身。（圖／體育署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發全民不滿聲浪，桌協3日跟體育署共同發表3點聲明公開道歉，但道歉聲明曝光後，仍有不少網友不滿，表示桌協看似道歉輸了一局，事實上什麼懲罰都沒有，直呼是「桌協的大勝利」。

葉伊恬參賽權被取消事件引發全民不滿後，在教育部政務次長張廖萬堅出面調停下，體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光3日傍晚共同發表3點聲明，桌協正式向葉伊恬選手、莊智淵教練道歉，承諾未來將會加強與選手及教練的溝通。

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體育署長鄭世忠表示，莊智淵及葉伊恬都有收到這份道歉聲明，兩人都接受這份道歉，至於桌協常務理事陳信諺3日下午發出的7點聲明，僅屬於個人意見，他不做任何評論。鄭世忠也補充，關於暫停桌協相關補助一事，由於桌協秘書長葉國親已經道歉，因此懲處確定收回，也不會撤免桌協秘書長。

桌協3點道歉聲明如下：

第一、桌球協會秘書長葉國欽於美國大滿貫賽報名截止日前，因為時間緊迫、思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，而直接取消葉伊恬選手參賽資格，今天表示公開致歉，未來也將加強選手與教練的溝通。

第二、桌球協會在選訓及所有會務推動，將以本事件為鑑，依循體育署以選手為核心的思維，予選手及教練進行更細緻與充分的溝通。

第三、體育署也會與桌球協會共商，在我國舉辦國際桌球賽事，期許為我國選手打造更好的參賽舞台。

▲許多網友不滿，桌協在這次事件中幾乎沒有受到懲罰。（圖／翻攝自臉書）

道歉聲明發布後，有網友覺得OK，願意給桌協機會，希望未來可以改進，但也有網友不滿，表示桌協看似道歉輸了一局，事實上什麼懲罰都沒有，沒有任何損失，「結束了？選手的權益在哪」、「道歉後就當事情沒發生過，真爽」、「所以道歉完就沒事了，以後還會是這幾個老江湖繼續掌門就對了」

也有人說，「桌協的大勝利，講幾句思慮欠周跟加強溝通的場面話，成功保住理事長、秘書長職位以及政府每年鉅額補助款」、「這樣就結束了？沒有任何人下台負責，選手的權益又被犧牲掉了，可憐的選手」、「果然，不期待不受傷害」、「演一齣戲，騙騙韭菜，戲散了一切照舊」。