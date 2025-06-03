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猛男版美美登場！鄭浩均增重10公斤周末重返一軍：終於換我了

▲▼ 鄭浩均 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭浩均 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

「終於把我叫上來了！」歷經一年多辛苦復健，中信兄弟「美美」鄭浩均將迎來本季一軍初登板，今天開始跟隨一軍，他笑說，「謝謝教練還有想到我。」

鄭浩均在2023年成為新科新人王，卻在球季結束後動刀接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年整季報銷，本季先從二軍展開復健賽，預計周末將上一軍先發，屆時將對戰富邦悍將。

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總教練平野惠一透露，鄭浩均在春訓牛棚練投時球速飆到160公里，不過他本人是今天透過媒體才得知球速原來這麼快，一臉驚訝地說，「嗯？有那麼快嗎？」平野甚至笑稱比若熙還猛，讓他笑回，「還是這是一個戰術，技術性刺激我？」

不過鄭浩均也說，今年春訓一看到平野就很有自信地告訴他，「我準備好了！」但接下來兩場實戰投打練習卻沒能如預期發揮，「我趕快跟平野講，我馬上就會變強了！」

回想這一年多來的辛苦復健，有特別難熬的時候嗎？鄭浩均樂觀地表示，「沒有耶，我就換個想法，難得有這麼多時間準備投球，現在選手很少有這麼多時間能夠準備，所以就更用心在自己身體上面。」

值得一提的是，鄭浩均身材變得厚實許多，球迷讚嘆：「變超粗！」對此他笑回，確實有變壯一些，「一開始復健時也不太能丟球，就是瘋狂把自己練壯，手臂練完後，發現腳（下盤）好像也變壯了。」

身形大一號是否影響傳球動能，鄭浩均表示，「這倒是還好，我算滿幸運的，回來之後，手感那些沒有差太多。」

值得一提的是，鄭浩均是素食者。他表示，自己的營養主要靠蛋白質補充，「各種豆類會盡量攝取均衡，不會只吃單一食物。不過，營養只是輔助，真正關鍵還是在訓練上。」

他進一步透露，體重從原本的96公斤增加到106公斤，但體脂並未上升，「只是肌肉量增加，整體體態也變得更紮實。」

開季從二軍出發，鄭浩均累積6場出賽，最長局數拉到5局，最快球速飆到156公里。他表示，整體調整進度符合教練團預期，「大致上都有達到他們想看到的狀態，目前也沒有太多限制，投球數大概控制在85球左右。」

周末將重返一軍登板，對此鄭浩均充滿期待，「終於換我了！」談到收到升上一軍的通知時，他笑說，「其實一開始我以為自己會很興奮，但一直到真的上來、遇到王葛格（王建民），才真正感受到那股興奮感。當然，也不希望自己太躁進啦！」

▲▼ 鄭浩均 。（圖／兄弟提供）

▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

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