運動雲

>

鄭浩均回來了！術後曾飆160公里火球　平野嚇喊：不要這麼急啦

▲▼ 鄭浩均 。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟「美美」鄭浩均 。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟「美美」鄭浩均即將重返一軍先發行列，春訓時在牛棚狂飆160公里球速，讓總教練平野惠一當場驚呼：「不要那麼急！」歷經手術與漫長復健，美美即將重回投手丘，平野感性表示，「這背後的故事，值得被更多人知道。」

鄭浩均歷經手肘手術與復健，如今終於準備好重返一軍。對於他的復出規劃，平野表示，「畢竟有經歷過手術，經歷過漫長的復健，這一段的過程裡面，他是經歷了其他人是沒有辦法想像的困難跟痛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，鄭浩均的進度一度超前，防護員連忙為他踩煞車。平野笑說，今年在春訓看到美美牛棚時，「他直接丟到160公里，我瞄到了測速槍，我就跟他說，不要那麼急、不要那麼急，現在還太早，不要那麼快！」

「在所有投手裡，他的那個球真的是最衝的那一個。」和徐若熙一樣，開完刀後反而飆速嗎？平野笑回，「比若熙還猛喔！」

他也坦言，美美的確是滿衝的，「說不定也是因為這樣，現在他才可以上來，當然，他總是這樣，呈現滿滿的活力。」

平野進一步分享兩人的小故事，「去年應該是年末的時候，他就有跟我說，今年一定會努力去拿下最多勝、防禦率王、三振王，希望可以一起站在頒獎典禮的舞台上。我那時就覺得，哇，美美真的是一個拚勁十足的投手。」

不過當時平野忍不住提醒他，「可是你今年還有球數限制餒。」沒想到鄭浩均笑回，「這是我們兩個人的秘密喔！」回憶起這段對話，平野笑了出來，「我會把這段小秘密說出來，是因為我真的希望大家能知道，他的背後有這麼一段努力的故事。」

「今天能看到他總算再度站上投手丘，我真的非常開心。球迷可能會說『啊，美美回來了！』『美美在丟球，好棒！』但我不希望只是這樣而已。更想讓大家知道，他歷經手術與復健，那些痛苦、那份堅持與衝勁，是他此刻站上投手丘最重要的意義。」


「所以這一次的一軍登板，其實是背負了很多很多回憶跟努力，我非常期待他重返投手丘的表現。」平野透露，預計安排讓鄭浩均在周末登板，期待球迷朋友們能看到他大復活的表現。

「他這時間能夠回來，就是準備好了，但還是希望他能循序漸進，會有一些球數上的限定，主要還是要顧及他的投球機制，希望不要因此亂掉又增加受傷風險。」平野說。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／古林睿煬第3局突然退場　僅投2.1局、39球

快訊／古林睿煬第3局突然退場　僅投2.1局、39球

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首　日媒：追悼長嶋茂雄之轟

快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首　日媒：追悼長嶋茂雄之轟

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

熱門新聞

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／桌協公開向葉伊恬道歉！　與體育署達成3點聲明盼事件落幕

快訊／古林睿煬第3局突然退場　僅投2.1局、39球

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／陳傑憲季中受邀赴大聯盟活動掀熱議　統一獅發布3點聲明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

2鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

3桌協3點聲明　公開向葉伊恬道歉

4快訊／古林睿煬3局突然退場　僅投2.1局、39球

5葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

最新新聞

1變身猛男！鄭浩均增10公斤週末登板

2鄭浩均回來了！術後飆160　平野嚇爛

3桌協秘書長神隱道歉　葉伊恬接受

4快訊／古林睿煬3局突然退場　僅投2.1局、39球

5桌協3點聲明　公開向葉伊恬道歉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

李珠珢跳出局舞舉錯手XD　下秒可愛笑出緊急修正跟上

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366