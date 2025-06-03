鄭浩均回來了！術後曾飆160公里火球　平野嚇喊：不要這麼急啦

▲中信兄弟「美美」鄭浩均 。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟「美美」鄭浩均即將重返一軍先發行列，春訓時在牛棚狂飆160公里球速，讓總教練平野惠一當場驚呼：「不要那麼急！」歷經手術與漫長復健，美美即將重回投手丘，平野感性表示，「這背後的故事，值得被更多人知道。」

鄭浩均歷經手肘手術與復健，如今終於準備好重返一軍。對於他的復出規劃，平野表示，「畢竟有經歷過手術，經歷過漫長的復健，這一段的過程裡面，他是經歷了其他人是沒有辦法想像的困難跟痛苦。」

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事實上，鄭浩均的進度一度超前，防護員連忙為他踩煞車。平野笑說，今年在春訓看到美美牛棚時，「他直接丟到160公里，我瞄到了測速槍，我就跟他說，不要那麼急、不要那麼急，現在還太早，不要那麼快！」

「在所有投手裡，他的那個球真的是最衝的那一個。」和徐若熙一樣，開完刀後反而飆速嗎？平野笑回，「比若熙還猛喔！」

他也坦言，美美的確是滿衝的，「說不定也是因為這樣，現在他才可以上來，當然，他總是這樣，呈現滿滿的活力。」

平野進一步分享兩人的小故事，「去年應該是年末的時候，他就有跟我說，今年一定會努力去拿下最多勝、防禦率王、三振王，希望可以一起站在頒獎典禮的舞台上。我那時就覺得，哇，美美真的是一個拚勁十足的投手。」

不過當時平野忍不住提醒他，「可是你今年還有球數限制餒。」沒想到鄭浩均笑回，「這是我們兩個人的秘密喔！」回憶起這段對話，平野笑了出來，「我會把這段小秘密說出來，是因為我真的希望大家能知道，他的背後有這麼一段努力的故事。」

「今天能看到他總算再度站上投手丘，我真的非常開心。球迷可能會說『啊，美美回來了！』『美美在丟球，好棒！』但我不希望只是這樣而已。更想讓大家知道，他歷經手術與復健，那些痛苦、那份堅持與衝勁，是他此刻站上投手丘最重要的意義。」



「所以這一次的一軍登板，其實是背負了很多很多回憶跟努力，我非常期待他重返投手丘的表現。」平野透露，預計安排讓鄭浩均在周末登板，期待球迷朋友們能看到他大復活的表現。

「他這時間能夠回來，就是準備好了，但還是希望他能循序漸進，會有一些球數上的限定，主要還是要顧及他的投球機制，希望不要因此亂掉又增加受傷風險。」平野說。