斗山熊季中震撼彈！總教練李承燁突請辭　為戰績不佳負責

▲李承燁。（圖／桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職斗山熊隊傳出震撼消息，總教練李承燁在球隊戰績不佳之際，於2日日主動請辭，球團隨即發布聲明表示「已正式接受李承燁總教練的辭意」，結束這位韓職傳奇球星轉戰教練職後的三年旅程。

李承燁於2022年10月接下斗山熊隊總教練一職，合約為期三年，總值18億韓元（約新台幣3924萬元），是韓職史上新任教頭最高待遇之一。他上任首年便帶領球隊創下11連勝佳績，刷新隊史紀錄，並在2023與2024年分別以例行賽第5與第4名進軍季後賽。

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然而進入2025年合約最後一季，球隊狀況大不如前，至今僅繳出23勝3和32敗的成績，排名聯盟第9。季初便接連失去主力投手郭斌、洪建熙，加上洋砲受傷等因素，球隊戰力受挫。原本寄予厚望的洋投厄文（Cole Irvin）也表現不穩，近期被移出一軍名單。

最終，上週末面對連續不敵墊底球隊Kiwoom英雄隊的窘境，近期甚至連20局無得分，李承燁選擇主動請辭以示負責。斗山熊球團表示：「李承燁總教練為戰績不佳負責，為提振團隊士氣主動提出辭職，我們經過慎重考量後決定予以接受。」

斗山並宣布，自6月3日對KIA虎隊起，將由教練趙晟桓暫代總教練職務，後續人事安排將視情況另行公布。