莊智淵愛徒葉伊恬參賽遭擋！體育署重罰桌協　蔡其昌發聲挺選手

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬，獲邀參加7月的WTT美國大滿貫賽，卻被桌協以「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕參賽邀約，引發軒然大波。體育署今（2）日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，中華職棒會長蔡其昌也喊話，「沒有選手的運動項目， 就不會有運動組織。」

台灣17歲桌球新星葉伊恬原本獲得WTT邀請，計劃參加7月在美國舉行的最高等級大滿貫賽。然而，她的參賽資格卻因桌協的決策而被取消。事件可以追溯至4月下旬，桌協詢問葉伊恬參加6月亞洲青少年桌球錦標賽的意向。由於葉伊恬已安排參加3站成人國際賽，她的教練莊智淵婉拒了這項徵召。

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桌協在5月上旬選訓會議中決議，身為黃金計畫選手的葉伊恬必須參加亞青賽，並表態若她不參賽，將向官方申請取消其美國大滿貫賽資格。莊智淵為保住珍貴的參賽機會，主動讓步，同意葉伊恬參加亞青賽，並承諾留到賽事結束，甚至願意自行負擔因賽程衝突而產生的罰款。

然而，桌協秘書長葉國欽態度堅決，執意向WTT回絕美國大滿貫賽的參賽邀約，即使莊智淵多次提出建議，提供相關英文信範本協助桌協向WTT更換名單，最終仍未能挽回參賽資格。

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

體育署接獲莊智淵陳情後，今（2）日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。中華職棒會長蔡其昌也對此事件發表看法，他直言，「沒有選手的運動項目， 就不會有運動組織。 所以運動組織的存在， 就是為了服務選手！ 共勉之！ 」

網友紛紛湧入留言，「會長顧好棒球，但可以分享經驗給桌球，昀儒、承睿都是棒球迷，桌球的孩子們也需要被好好照顧著。」「會長有考慮來桌球坐坐嗎？」「我覺得會長現在可以說是所有協會的楷模，台灣的體育真的需要再多重視，尤其是協會的行為。」