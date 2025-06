布朗森G6表現低迷遭魔術強森點名痛批　仍力挺席波杜「是對的人」

▲布朗森G6表現掙扎。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區決賽G6以108比125不敵溜馬,系列賽遭到淘汰,無緣自2000年以來的首次總冠軍賽之旅。本場比賽尼克在防守與節奏掌控上皆落居下風,明星後衛布朗森(Jalen Brunson)僅得19分,為本系列最低紀錄,被點名是吞敗主因之一。

賽後,布朗森談到本場表現直言,「真的很糟,就這麼簡單,真的很糟。」他在系列賽前5戰場均轟下30.1分,但G6遭到溜馬重兵看防,命中率下降至44.4%,三分球命中率僅剩28.6%,關鍵戰役無法挽救球隊。

▲布朗森G6僅得19分。(圖/達志影像/美聯社)

即便遭遇個人與球隊雙重挫敗,布朗森仍非常看好球隊下賽季的表現,「我對這支球隊有最高的信心,甚至說是過度自信也不為過,沒有半點懷疑。」他補充,「我們會在夏天努力訓練,繼續變強,想辦法改變這樣的結果。」

布朗森本季場均26分、7.3助攻皆寫下生涯新高,也贏得球迷與專家的肯定,但G6表現失常引來批評,甚至被湖人名將魔術強森(Magic Johnson)點名與唐斯(Karl-Anthony Towns)共同為敗因。

The New York Knicks lost Game 6 because their two superstars Jalen Brunson and Karl Anthony-Towns didn’t play well. They also didn’t control the pace of game.