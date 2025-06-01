布朗森G6表現低迷遭魔術強森點名痛批　仍力挺席波杜「是對的人」

▲布朗森G6表現掙扎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區決賽G6以108比125不敵溜馬，系列賽遭到淘汰，無緣自2000年以來的首次總冠軍賽之旅。本場比賽尼克在防守與節奏掌控上皆落居下風，明星後衛布朗森（Jalen Brunson）僅得19分，為本系列最低紀錄，被點名是吞敗主因之一。

賽後，布朗森談到本場表現直言，「真的很糟，就這麼簡單，真的很糟。」他在系列賽前5戰場均轟下30.1分，但G6遭到溜馬重兵看防，命中率下降至44.4%，三分球命中率僅剩28.6%，關鍵戰役無法挽救球隊。

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▲布朗森G6僅得19分。（圖／達志影像／美聯社）

即便遭遇個人與球隊雙重挫敗，布朗森仍非常看好球隊下賽季的表現，「我對這支球隊有最高的信心，甚至說是過度自信也不為過，沒有半點懷疑。」他補充，「我們會在夏天努力訓練，繼續變強，想辦法改變這樣的結果。」

布朗森本季場均26分、7.3助攻皆寫下生涯新高，也贏得球迷與專家的肯定，但G6表現失常引來批評，甚至被湖人名將魔術強森（Magic Johnson）點名與唐斯（Karl-Anthony Towns）共同為敗因。

The New York Knicks lost Game 6 because their two superstars Jalen Brunson and Karl Anthony-Towns didn’t play well. They also didn’t control the pace of game. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 1, 2025

更有媒體質疑總教練席波杜（Tom Thibodeau）是否仍適合帶隊，對此，布朗森在記者會上直接回擊，「你現在真的要問這個問題？你問我是否相信他是對的人？我當然相信，拜託。」

尼克接下來將面臨休賽季的重大抉擇，阿丘瓦（Precious Achiuwa）、佩恩（Cameron Payne）等輪替都將成為自由球員，席波杜的續任與否也成為外界關注焦點。