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林昱珉單局失5分本季最多　林振瑋第5局無安打破功失1分

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇3A台灣左投林昱珉本場狂失5分，創下本季單場最多失分紀錄，苦吞個人3連敗；紅雀高A林振瑋則在前4局演出無安打佳績，第5局被敲首安後失分。

林昱珉首局即遭遇亂流，雖然先飆出三振，但隨後被敲安打，兩出局後再投出保送，所幸製造飛球出局化解危機。第2局再陷苦戰，連續被敲3支安打，面對滿壘狀況投出保送白送1分，接著又被敲高飛犧牲打與2支安打，單局狂失5分，靠三振才止血。

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林昱珉第3局回穩，投出三上三下；第4局也順利壓制對手，投完4局退場。此役他共用85球（其中52顆好球），被敲6安、失5分，為升上3A以來單場最多失分，另奪6次三振、投出3次保送，防禦率升至4.91。最終響尾蛇3A以0比6落敗，林昱珉承擔第3敗，首勝尚未開張。

紅雀高A林振瑋面對釀酒人高A前4局完美壓制，2至4局連三局投出三上三下，無人敲安。第5局被敲二壘安打後退場，接手投手未能守成，該失分計入他帳上。此役林振瑋投4局，用63球（其中40顆好球），被敲1安、失1分，送出3次三振、1次保送，防禦率1.93。

海盜3A游擊手鄭宗哲擔任先發第9棒，展現優異選球眼，合計3次保送上壘，1打數無安打，打擊率維持在.193。

關鍵字： 棒球大聯盟台灣選手敗戰表現

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