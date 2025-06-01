水手羅里22轟追平大谷　日媒推估將改寫MLB史上捕手最多轟紀錄

▲羅里擊出本季第22轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）再次展現驚人火力，今（1）日在主場對戰雙城的比賽中，他以「第2棒、指定打擊」身份先發登場，在第3局轟出個人本季第22轟，不僅締造連2戰開轟的紀錄，也追平道奇大谷翔平，並列本季全聯盟全壘打王。

這發2分砲出現在3局下、1出局、一壘有人的情況，羅里鎖定對方投手過高的速球，一棒將球掃上右外野看台。日媒以目前累積速度推估，他本季有望達成62轟的成績，若能成真，將成為MLB歷史上「捕手單季最多轟」的全新紀錄。

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Cal Raleigh is unstoppable



He mashes his 22nd homer of the year and is now tied for the league lead! pic.twitter.com/vvwK3N6YSv — MLB (@MLB) June 1, 2025

目前捕手單季最多全壘打紀錄為皇家強打培瑞茲（Salvador Perez）於2021年創下的48轟，且歷年來僅有6名捕手曾單季突破40轟，共出現8次，包括1953年坎帕內拉（Roy Campanella）、1970、1972年班奇（Johnny Bench）、1996年杭德利（Todd Hundley）、1997、1999年皮亞薩（Mike Piazza）、2003年洛佩茲（Javy López），以及2021年培瑞茲。

根據知名數據網站《FanGraphs》統計，羅里目前累積的WAR值（勝場貢獻值）為3.6，僅次於洋基重砲賈吉（Aaron Judge）的4.8，排名全聯盟第2，大谷則為3.2。若依此趨勢發展，羅里有望以單季10.4 WAR的驚人成績締造捕手史上最強表現。

▲羅里本季有望打出史上單季最強捕手成績。（圖／達志影像／美聯社）

MLB歷史上僅有3位捕手曾單季繳出超過9.0 WAR的成績，分別是波西（Buster Posey）2012年的9.8、班奇1972年的9.2、皮亞薩1997年的9.1。

羅里今年火力大爆發的關鍵之一，在於他進一步強化擅長的「拉打」擊球策略，他原本就是大聯盟著名的拉打型強打者，2025年更將這項特性發揮到極致，目前其拉打飛球率高達39.3%，為聯盟第1。