水手羅里22轟追平大谷　日媒推估將改寫MLB史上捕手最多轟紀錄

▲羅里擊出本季第22轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)再次展現驚人火力,今(1)日在主場對戰雙城的比賽中,他以「第2棒、指定打擊」身份先發登場,在第3局轟出個人本季第22轟,不僅締造連2戰開轟的紀錄,也追平道奇大谷翔平,並列本季全聯盟全壘打王。

這發2分砲出現在3局下、1出局、一壘有人的情況,羅里鎖定對方投手過高的速球,一棒將球掃上右外野看台。日媒以目前累積速度推估,他本季有望達成62轟的成績,若能成真,將成為MLB歷史上「捕手單季最多轟」的全新紀錄。

Cal Raleigh is unstoppable



He mashes his 22nd homer of the year and is now tied for the league lead! pic.twitter.com/vvwK3N6YSv