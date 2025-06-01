運動雲

>

水手羅里22轟追平大谷　日媒推估將改寫MLB史上捕手最多轟紀錄

▲▼水手羅里。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅里擊出本季第22轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）再次展現驚人火力，今（1）日在主場對戰雙城的比賽中，他以「第2棒、指定打擊」身份先發登場，在第3局轟出個人本季第22轟，不僅締造連2戰開轟的紀錄，也追平道奇大谷翔平，並列本季全聯盟全壘打王。

這發2分砲出現在3局下、1出局、一壘有人的情況，羅里鎖定對方投手過高的速球，一棒將球掃上右外野看台。日媒以目前累積速度推估，他本季有望達成62轟的成績，若能成真，將成為MLB歷史上「捕手單季最多轟」的全新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前捕手單季最多全壘打紀錄為皇家強打培瑞茲（Salvador Perez）於2021年創下的48轟，且歷年來僅有6名捕手曾單季突破40轟，共出現8次，包括1953年坎帕內拉（Roy Campanella）、1970、1972年班奇（Johnny Bench）、1996年杭德利（Todd Hundley）、1997、1999年皮亞薩（Mike Piazza）、2003年洛佩茲（Javy López），以及2021年培瑞茲。

根據知名數據網站《FanGraphs》統計，羅里目前累積的WAR值（勝場貢獻值）為3.6，僅次於洋基重砲賈吉（Aaron Judge）的4.8，排名全聯盟第2，大谷則為3.2。若依此趨勢發展，羅里有望以單季10.4 WAR的驚人成績締造捕手史上最強表現。

▲▼水手羅里。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅里本季有望打出史上單季最強捕手成績。（圖／達志影像／美聯社）

MLB歷史上僅有3位捕手曾單季繳出超過9.0 WAR的成績，分別是波西（Buster Posey）2012年的9.8、班奇1972年的9.2、皮亞薩1997年的9.1。

羅里今年火力大爆發的關鍵之一，在於他進一步強化擅長的「拉打」擊球策略，他原本就是大聯盟著名的拉打型強打者，2025年更將這項特性發揮到極致，目前其拉打飛球率高達39.3%，為聯盟第1。

關鍵字： MLB羅里水手全壘打大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

謝淑薇法網女雙爆冷止步次輪！台灣3組雙打同日出局

謝淑薇法網女雙爆冷止步次輪！台灣3組雙打同日出局

領航猿BCL資格賽冠軍戰惜敗！　正賽分組出爐有硬仗

領航猿BCL資格賽冠軍戰惜敗！　正賽分組出爐有硬仗

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

道奇新秀柯敬賢火燙單場4安打　連4戰安打！打擊率破4成5

道奇新秀柯敬賢火燙單場4安打　連4戰安打！打擊率破4成5

【有想到我嗎？】顧著笑妻逛街擺貴妃手勢！兒子被爸爸丟包

熱門新聞

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

4冠神射K湯的「王朝夥伴」離世　愛犬相伴13年柯瑞也來悼念

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

2王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

3穀保4星投入選秀　U18劉承佑拚首輪

4大谷翔平Live BP飆速156　捕手讚嘆

54冠神射K湯的「王朝夥伴」離世

最新新聞

1林昱珉單局失5分本季最多

2羅里22轟追平大谷　日媒推估改寫紀錄

3大谷翔平賽中「瞇眼」畫面曝　

4黃潮奇蹟！　溜馬返NBA總冠軍賽

5道奇猛攻18分大勝為羅伯斯慶生

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366