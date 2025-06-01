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賈吉孤軍雙響！大谷雙安、道奇猛攻18分大勝洋基為教頭慶生

▲蒙西（Max Muncy） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙西（Max Muncy） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊1日（台灣時間）在主場迎戰洋基隊，適逢總教練羅伯斯（Dave Roberts）53歲生日，全場猛掃21支安打，其中包含5發全壘打，打線火力全開，大谷翔平演出雙安。蒙西（Max Muncy）單場猛打賞並轟出雙響砲，獨攬7分打點，成為贏球頭號功臣。反觀洋基僅靠賈吉（Aaron Judge）兩發陽春彈苦撐，全場僅得2分，最終道奇以18比2大勝，為教頭慶生。

首局下，道奇先下馬威。大谷翔平率先敲安打，弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）、蒙西接連安打串連攻勢，先馳得點2分。帕吉斯（Andy Pages）選到保送，康佛托（Michael Conforto）擊出高飛犧牲打再添1分，艾德曼（Tommy Edman）掃出二壘安打再下一城，單局攻下4分。

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第2局下，道奇延續攻勢。赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼連續獲保送後，蒙西轟出3分砲，不僅是本季第5轟，也完成生涯第200支全壘打，球隊一舉擴大至7比0。隨後艾德曼適時安打，加上金慧成補上一發兩分砲，進一步將比數拉開至10比0。道奇連兩局完成一輪猛攻，皆在大谷翔平三振後才告終。

第5局下，道奇再起攻勢。金慧成率先安打，大谷翔平也補上一安攻佔一、三壘，弗里曼隨即掃出二壘安打建功。接著蒙西再次開轟，這發直擊右外野界外標竿的3分砲締造「雙響」，比分來到14比1。第7局帕吉斯也加入開轟行列，擊出陽春砲持續追加。

洋基在大幅落後下，第8局無奈派出內野手雷耶斯（Pablo Reyes）登板救火，卻被魯辛（Dalton Rushing）轟出個人首支大聯盟全壘打，是一發3分砲，加入道奇的全壘打秀。

洋基直到第4局上才靠賈吉轟出陽春砲破蛋，第8局他再補上一發陽春彈，為球隊挽回第2分，這也是他本季第21轟，緊追並列領先的大谷翔平與水手隊羅里（Cal Raleigh）的22轟。

道奇先發投手納克（Landon Knack）在火力支援下繳出6局被敲5安、僅失1分的優質先發，送出6次三振、3次保送，收下本季第3勝。第9局則由野手赫南德茲登板，無失分完賽。

大谷翔平本戰雖無全壘打演出，但貢獻4打數2安打、跑回2分，吞下2K，打擊率.298。他5月累積15轟，追平生涯單月最多全壘打紀錄，持續與羅里角逐本季全壘打王。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球道奇大谷洋基比賽

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