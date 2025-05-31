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領航猿BCL資格賽冠軍戰惜敗！　正賽分組出爐有硬仗

▲▼領航猿在BCL資格賽冠軍戰不敵蒙古烏蘭巴托野馬；伯朗（圖／取自BCL官網）

▲領航猿在BCL資格賽收穫亞軍。（圖／取自BCL官網）

記者游郁香／綜合報導

本季PLG冠軍隊桃園璞園領航猿31日晚間出戰亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽冠軍戰，交手同樣7連勝的蒙古烏蘭巴托野馬，雙方一路拉鋸到末節，領航猿沒能堅持到最後，擋不住全場猛轟30分的蒙古職籃新科FMVP米勒（Ian Miller），以77比86落敗，收下亞軍。

兩隊在資格賽都保持7連勝「不敗金身」，冠軍戰今晚登場，野馬在主場作戰，陣中洋將後衛米勒上半場就砍下全場最高的17分、包辦4顆三分球，領航猿則有伯朗跳出來開火，他獨攬全隊最高的14分，剛衛冕PLG年度MVP的「夜王」盧峻翔則攻下9分、5助攻。上半場打完，領航猿45比46僅落後1分。

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雙方下半場繼續拉鋸，可惜領航猿沒能堅持到最後，決勝節後段被拉開分差，儘管盧峻翔單節砍下7分，依舊無法挽回局面，最終以以77比86無緣冠軍。

野馬此戰從開賽就展現驚人的三分準度，整場外線35投16中，命中率超過4成5，蒙古職籃新科FMVP米勒更帶來重傷害，他以20投11中轟下30分、8助攻，是野馬致勝的最大功臣。

▲▼領航猿在BCL資格賽冠軍戰不敵蒙古烏蘭巴托野馬；伯朗（圖／取自BCL官網）

▲領航猿伯朗（圖／取自BCL官網）

領航猿此役有4人得分上雙，伯朗飆出22分最高；「夜王」盧峻翔拿下16分；布依德也有12分、10籃板的雙十表現；瓊斯得到11分。

下午進行的季軍戰，派出「9壯士」參賽的新北國王，在人手不足之下以74比103慘敗給印尼雅加達明燈，以第4名作收。值得一提的是，明燈陣中兩名前台籃洋將麥卡洛（Chris McCullough）、威希（Jeff Withey）都繳出雙十數據，各砍了31分、12籃板與19分、15籃板。

領航猿與野馬雙雙取得正賽資格，今日進行分組抽籤，領航猿被分入C組，與衛冕軍黎巴嫩勁旅Al Riyadi及南韓KBL強權昌原LG獵鷹同組，預賽即面臨嚴峻挑戰。

本屆BCL Asia正賽將在6月7日至13日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，共分為3組，每組3隊採單循環賽制，也就是每隊打2場比賽。預賽戰績前8名將晉級8強，僅有1隊遭淘汰。

8強賽開始後將採單敗淘汰制，晉級隊伍依預賽排名分成4個檔次進行抽籤。前2名為第1檔次，3至4名為第2檔次，以此類推，抽出最終對戰組合。

關鍵字： 亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽BCL領航猿

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