超強韌性！海神季後賽連2場末節逆轉　邱子軒轟24分卻傷退

▲高雄海神連2場季後賽末節逆轉。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神在TPBL季後賽首輪連2場上演逆轉秀，繼G1克服15分落後，反以5分差取勝，今（31）日G2又從雙位數分差後來居上，主場作戰的福爾摩沙夢想家決勝節失誤連連，邱子軒、胡瓏貿率隊展開反擊，單節打出27對15的逆襲，海神終場以93比90收下系列賽2連勝。

兩隊本季例行賽6度交手，夢想家取得4勝2敗的優勢，但他們G1就踢到鐵板，浪費多達15分領先，末節遭到海神逆轉。海神G2開賽一度打出12比5的攻勢，不過夢想家很快回神反超，並在次節靠著明星控衛蔣淯安串聯攻勢下，單節拉出25對12的猛攻，上半場打完取得52比40、12分領先。

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海神下半場展開反擊，第3節一度追到4分差，但夢想家回敬一波12比3攻勢，帶著75比66、9分差進入決勝節。戰局在末節發生變化，夢想家失誤連連，最後5分41秒，海神已追到81比84，隨後克雷格飆進三分，雙方分差僅剩1分，形成拉鋸戰。

▲高雄海神邱子軒猛砍24分但末節傷退。（圖／TPBL提供）

最後3分23秒，蔣淯安發生失誤，遭到胡瓏貿抄截並快攻得分，海神將比數反超為88比87，剛贏得年度第六人、G1的大功臣于煥亞也送出關鍵傳球，助胡瓏貿上籃取分，將分差擴大到90比87。

但海神主力大將邱子軒最後時刻意外傷到左腿，被攙扶退場，夢想家則有馬建豪跳出來砍外線，海神僅剩1分領先。克雷格終場前42.63秒關鍵上籃取分，最終海神就以93比90驚險收下2連勝。

海神此戰以邱子軒攻下24分最高，但他左腿的傷勢有待觀察；胡瓏貿貢獻18分，其中13分集中在下半場；克雷格挹注14分，摩爾斯則有13分及6籃板進帳。夢想家方面，蔣淯安砍下21分；忻沃克15分；林俊吉13分。