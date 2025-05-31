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後勁16連勝創洋投紀錄　台鋼24安14比0暴打悍將！刷新隊史最多安

▲後勁、張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹洋投後勁於5月31日獲得滿滿火力支援，全場狂掃24支安打，刷新隊史單場最多安打紀錄，最終以14比0大勝富邦悍將。

後勁跨季達成16連勝，超越洋投強森（Mike Johnson）與郭進興的15連勝，獨居中職史上第2長連勝紀錄，也成為中職洋投中最長連勝保持者。中職歷來最長連勝紀錄由潘威倫所保持的21連勝。後勁對戰悍將自2024年7月10日起，已累計跨季26局未失分。

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台鋼雄鷹首局就突破悍將防線，吳念庭重返一軍首打席即敲安打，兩出局後魔鷹適時安打建功，先馳得點。

3局下台鋼再度發威，郭阜林、王博玄、張肇元接連敲安打追加第3分，林家鋐擊出右外野飛球，利用孔念恩守備失誤站上壘包，台鋼攻佔滿壘。不過悍將先發投手李東洺即時回穩，飆出三振並製造飛球出局，化解危機。

4局下，吳念庭選到保送，王柏融敲安，魔鷹擊出滾地球形成一、二壘有人，郭阜林適時安打送回1分，生涯打點達300分。此時李東洺退場，由張瑞麟接替登板，但台鋼靠暴投再下一城，將比數擴大至5比0。

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

5局下，悍將新秀陳鐿中登板，高聖恩、曾子祐、王柏融、魔鷹連續敲安，郭阜林與王博玄接連選到保送再添1分。悍將再換投林栚呈，但遭張肇元敲出二壘安打，單局灌進5分，比分拉開至10比0。

8局下，曾子祐安打、吳念庭保送後，紀慶然擊出安打帶回1分，隨後魔鷹、郭阜林繼續敲安，單局再攻下4分，最終將比分定格在14比0。

全場台鋼雄鷹敲出24支安打，郭阜林單場5安獲選MVP，曾子祐4安，張肇元與魔鷹皆為猛打賞（3安打）。其中張肇元貢獻全場最多的3打點，魔鷹、郭阜林與王博玄各進帳2分打點。

台鋼本場14分也刷新本季單場最高得分，超越4月29日對悍將攻下的7分，同時締造本季首度完封勝；而上季曾有2場完封勝，其中隊史首次完封紀錄正是2023年4月5日對戰悍將。

▲後勁、張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹中職郭阜林安打MVP

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