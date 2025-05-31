「兒時夢想即將成真」　登貝萊只想帶PSG圓夢奪歐冠

▲PSG主將登貝萊（Ousmane Dembélé）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著歐洲冠軍聯賽決賽即將開踢，巴黎聖日耳曼（下稱PSG）主將登貝萊（Ousmane Dembélé）坦言，儘管外界將他視為本屆金球獎的熱門人選，但他目前全部重心都放在幫助球隊贏得隊史首座歐冠冠軍，而非個人榮譽。

Ousmane Dembélé and Achraf Hakimi have been on fire for PSG in the Champions League this season pic.twitter.com/WcCRsVTP5T [廣告]請繼續往下閱讀... May 30, 2025

PSG將於台灣時間6月1日凌晨3點與義甲豪門國際米蘭交手，爭奪本賽季歐冠金盃，這場比賽對PSG來說意義非凡，不僅是為了證明球隊巨額投資的價值，也可能為自家球隊帶來歷史性的突破；登貝萊本季表現驚人，在所有主要賽事中攻進30球，其中從去年12月至今年3月的18場比賽中更狂轟24球，堪稱歐洲最具破壞力的攻擊手之一。

「當你是巴黎球員，最重要的是帶回像歐冠這樣的獎盃，」28歲的登貝萊在賽前記者會上說道，「我專注於團隊，不是個人榮譽，金球獎當然很美好，但對我而言它只是附帶的獎勵，現在我的腦海中只有一件事：幫助球隊奪冠。」

接著登貝萊也表達對對手的敬意，「國際米蘭是一支值得進入決賽的隊伍，他們身體強壯、防守組織良好、轉守為攻的能力也很出色。我們知道我們面對的是一個強大的對手。」

隨後登貝萊也說，自己從小就夢想參加歐冠決賽，「這是我從小就渴望的比賽，我已經為這場比賽做好了萬全準備，我們要保持專注，不只是在球隊戰術上，更要在個人心態上保持冷靜，我希望我們能打出精彩的表現。」

談到今年登貝萊的成長，PSG主帥恩里克（Luis Enrique）讚譽有加，「登貝萊是本賽季最出色的球員之一，甚至可能是最棒的，他會進球、會助攻，也會防守，他展現了真正的領袖精神，」恩里克表示，「真正的領袖是用行動引領球隊，而不是靠語言，看到他這樣進化，身為教練我感到非常欣慰。」

對PSG而言，這是繼2020年敗給拜仁慕尼黑之後，第2度闖進歐冠決賽，如果能夠奪冠，將成為繼1993年馬賽之後，首支奪得歐冠冠軍的法國球隊，也將是卡達體育投資自2011年入主以來最具意義的回報。