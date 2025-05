「兒時夢想即將成真」　登貝萊只想帶PSG圓夢奪歐冠

▲PSG主將登貝萊(Ousmane Dembélé)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

隨著歐洲冠軍聯賽決賽即將開踢,巴黎聖日耳曼(下稱PSG)主將登貝萊(Ousmane Dembélé)坦言,儘管外界將他視為本屆金球獎的熱門人選,但他目前全部重心都放在幫助球隊贏得隊史首座歐冠冠軍,而非個人榮譽。

Ousmane Dembélé and Achraf Hakimi have been on fire for PSG in the Champions League this season pic.twitter.com/WcCRsVTP5T