運動雲

>

「兒時夢想即將成真」　登貝萊只想帶PSG圓夢奪歐冠

▲PSG主將登貝萊（Ousmane Dembélé）。（圖／達志影像／美聯社）

▲PSG主將登貝萊（Ousmane Dembélé）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著歐洲冠軍聯賽決賽即將開踢，巴黎聖日耳曼（下稱PSG）主將登貝萊（Ousmane Dembélé）坦言，儘管外界將他視為本屆金球獎的熱門人選，但他目前全部重心都放在幫助球隊贏得隊史首座歐冠冠軍，而非個人榮譽。

PSG將於台灣時間6月1日凌晨3點與義甲豪門國際米蘭交手，爭奪本賽季歐冠金盃，這場比賽對PSG來說意義非凡，不僅是為了證明球隊巨額投資的價值，也可能為自家球隊帶來歷史性的突破；登貝萊本季表現驚人，在所有主要賽事中攻進30球，其中從去年12月至今年3月的18場比賽中更狂轟24球，堪稱歐洲最具破壞力的攻擊手之一。

「當你是巴黎球員，最重要的是帶回像歐冠這樣的獎盃，」28歲的登貝萊在賽前記者會上說道，「我專注於團隊，不是個人榮譽，金球獎當然很美好，但對我而言它只是附帶的獎勵，現在我的腦海中只有一件事：幫助球隊奪冠。」

接著登貝萊也表達對對手的敬意，「國際米蘭是一支值得進入決賽的隊伍，他們身體強壯、防守組織良好、轉守為攻的能力也很出色。我們知道我們面對的是一個強大的對手。」

隨後登貝萊也說，自己從小就夢想參加歐冠決賽，「這是我從小就渴望的比賽，我已經為這場比賽做好了萬全準備，我們要保持專注，不只是在球隊戰術上，更要在個人心態上保持冷靜，我希望我們能打出精彩的表現。」

談到今年登貝萊的成長，PSG主帥恩里克（Luis Enrique）讚譽有加，「登貝萊是本賽季最出色的球員之一，甚至可能是最棒的，他會進球、會助攻，也會防守，他展現了真正的領袖精神，」恩里克表示，「真正的領袖是用行動引領球隊，而不是靠語言，看到他這樣進化，身為教練我感到非常欣慰。」

對PSG而言，這是繼2020年敗給拜仁慕尼黑之後，第2度闖進歐冠決賽，如果能夠奪冠，將成為繼1993年馬賽之後，首支奪得歐冠冠軍的法國球隊，也將是卡達體育投資自2011年入主以來最具意義的回報。

關鍵字： 歐冠足球國際米蘭巴黎聖日耳曼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

王建民談勝騎士「治療觀察」　吳俊偉復出要等下半季

王建民談勝騎士「治療觀察」　吳俊偉復出要等下半季

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

陳奕求婚成功❤❤❤

熱門新聞

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟

2怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

3平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

4孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

5申皓瑋「中蛋」傷退　悍將外野連兩傷　

最新新聞

14冠神射K湯的「王朝夥伴」離世

2ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

3首座單場MVP獻老婆　林辰勳：顧小孩辛苦

4歐冠雙雄會師　登貝萊誓言率PSG圓夢

5王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366