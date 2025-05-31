4盤擊敗阿根廷黑馬　義大利帥哥晉法網16強平個人最佳

▲穆塞蒂（Lorenzo Musetti）晉級法網16強。（圖／翻攝自X／ATP）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單32強，義大利名將穆塞蒂（Lorenzo Musetti）從一盤和一個破發落後中逆勢而上，苦戰3小時25分鐘後成功以4比6、6比4、6比3、6比2擊敗阿根廷好手納沃內（Mariano Navone）；穆塞蒂順利闖進16強，追平他在這項紅土大滿貫賽事的最佳戰績。

納沃內曾在里約熱內盧和布加勒斯特打進巡迴賽決賽，保持在紅土場上絕佳的穩定度，這也是穆塞蒂在比賽前段落後的原因；然而在中後段的交手中，穆塞蒂重整旗鼓並展現優秀的堅毅與抗壓性，他在第二盤末逐漸找到反拍手感，利用切削與強力正拍逼迫納沃內離開擊球舒適區，在炎熱天氣下最終成功扭轉戰局，晉級16強。

Musetti after beating Navone at Roland Garros



“What have you improved so much the last year? You’re top 10 now. What do you put it down to?”



Lorenzo: “I think I put some order in my tennis. My game varies sometimes. Sometimes it’s not easy for me to make a decision. Honestly I… pic.twitter.com/5zXwDBUDNS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2025

「這場比賽的比賽條件和前兩場完全不同，球彈跳不高，一開始我有些驚訝，身體狀況也沒達到最佳，」穆塞蒂賽後表示，「但之後我的狀況漸入佳境，並且在比賽尾聲提升了表現，所以我對這場逆轉感到開心且驕傲。」

穆塞蒂在法網前兩輪對戰漢夫曼（Yannick Hanfmann）與加蘭（Daniel Elahi Galan）時未失一盤，自去年巴黎奧運摘銅以來，穆塞蒂在紅土賽季狀態持續火熱；今年四月他首次闖進蒙地卡羅ATP大師賽決賽，並接連打進馬德里與羅馬大師賽四強。

Lorenzo Musetti ???????? mostra il bicipite a fine partita pic.twitter.com/pTS3MX4HSj — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) May 30, 2025

「對我而言，做決定從來都不容易，但現在我更清楚自己在場上的策略，我在心態和態度上做了很多努力，像今天這種比賽，以前我可能不會完成逆轉，所以我為自己本賽季的表現感到驕傲，」穆塞蒂談到自己進步幅度時說道。

穆塞蒂在2025年紅土賽季的戰績為17勝3敗，接下來他將與十號種子魯內（Holger Rune）爭奪8強門票。