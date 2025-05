4盤擊敗阿根廷黑馬　義大利帥哥晉法網16強平個人最佳

▲穆塞蒂(Lorenzo Musetti)晉級法網16強。(圖/翻攝自X/ATP)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單32強,義大利名將穆塞蒂(Lorenzo Musetti)從一盤和一個破發落後中逆勢而上,苦戰3小時25分鐘後成功以4比6、6比4、6比3、6比2擊敗阿根廷好手納沃內(Mariano Navone);穆塞蒂順利闖進16強,追平他在這項紅土大滿貫賽事的最佳戰績。

納沃內曾在里約熱內盧和布加勒斯特打進巡迴賽決賽,保持在紅土場上絕佳的穩定度,這也是穆塞蒂在比賽前段落後的原因;然而在中後段的交手中,穆塞蒂重整旗鼓並展現優秀的堅毅與抗壓性,他在第二盤末逐漸找到反拍手感,利用切削與強力正拍逼迫納沃內離開擊球舒適區,在炎熱天氣下最終成功扭轉戰局,晉級16強。

Musetti after beating Navone at Roland Garros



“What have you improved so much the last year? You’re top 10 now. What do you put it down to?”



Lorenzo: “I think I put some order in my tennis. My game varies sometimes. Sometimes it’s not easy for me to make a decision. Honestly I… pic.twitter.com/5zXwDBUDNS