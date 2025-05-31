賈吉挑戰成為4割男！布恩盛讚不是夢　時隔84年紀錄有望再現

▲賈吉本季有望挑戰4成打擊率。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今（31）日賽前談及球隊主砲賈吉（Aaron Judge）表現，高度讚揚其發揮穩定，並坦言對賈吉挑戰打擊率4成壯舉抱持期待。

現年33歲的賈吉去年豪取58轟、144分打點，包辦雙冠，同時奪得生涯第2座美聯MVP，本季他同樣延續強勢，今天賽前已擊出18轟，全力爭奪本季全壘打王。

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總教練布恩指出，本季賈吉並未在打法上做出明顯改變，能有目前的優異數據，單純是今年沒有經歷開季低潮，沒發生賈吉生涯中常見的狀態起伏週期，「他本來就是名人堂等級的選手，從開季至今約55場比賽，他一直維持極高水準的表現，這真的很了不起。」

▲賈吉目前坐穩聯盟打擊王。（圖／達志影像／美聯社）

布恩也提到，今年春訓賈吉打席數增加，可能是打擊表現穩定的關鍵，「打擊其實就是掌握節奏和時機，他在春訓期間有規律出賽，這可能是本季穩定輸出的原因。」

賈吉在本季初期一度維持打擊率4成，今日賽前也仍高達.391，布恩對此表示，「現在的棒球環境中，能維持如此高打擊率真的很難，不過若是賈吉，一切皆有可能，他的人格、競爭心與天賦都讓人相信有機會發生。」

賈吉若能達成單季4成打擊率，將是自1941年紅襪傳奇球星威廉斯（Ted Williams）締造.406成績以來，時隔84年的首位「4割男」，布恩語帶期待地說，「希望我們未來還能繼續討論這個話題。」