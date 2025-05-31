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快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平於31日（台灣時間）在主場迎戰洋基，擔任先發第1棒指定打擊，首打席即擊出本季第21支全壘打，豪快回應對面強打賈吉（Aaron Judge）1局上轟出的全壘打，持續以獨走姿態領先全壘打榜。

這場比賽對手陣中擁有本季打擊率高達3成91的重砲賈吉，洋基在1局上由賈吉先轟出第19發全壘打搶下領先。不過1局下，大谷面對左投弗里德（Max Fried），立即以一發左外野方向的陽春砲回應，擊球初速182公里、飛行距離446英尺。這是他本季第6支「首打席全壘打」，同時也是他大聯盟生涯第18支首局開轟，展現火力對決的霸氣，也幫助道奇扳平為1比1。

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大谷5月火力全開，這支全壘打是他本月第14轟，距離他2023年6月締造的個人單月最多15轟紀錄僅一步之遙。在例行賽第57場比賽就敲出第21轟，換算下來將達到驚人的單季59.7轟節奏，優於去年。

根據賽前數據，大谷本季出賽54場，216打數敲出63支安打，打擊率為2成92，另有20轟、35打點、59得分及11次盜壘，OPS高達1.042，整體表現依舊維持巔峰狀態。

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