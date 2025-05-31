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今年第32場直落二取勝　球后莎芭蓮卡暴力美學闖法網16強

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法網網球公開賽女單32強，白俄羅斯名將、世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）僅耗費74分鐘就以6比2、6比3擊敗塞爾維亞好手達尼洛維奇（Olga Danilovic），這是莎芭蓮卡今年賽季第32場直落二勝利，風光挺進賽會16強。

開賽莎芭蓮卡火速完成雙破取得5比0領先，雖然達尼洛維奇隨後保發並回破得手將比分追至2比5，無奈她下一局發出致命雙誤，莎芭蓮卡6比2拿下首盤；次盤莎芭蓮卡在第4與第8局成功破發掌握主導權，最終成功收下比賽，晉級16強。

賽後莎芭蓮卡表示，天氣變暖讓比賽面臨不同挑戰，「球飛得更快，彈跳也更高，」她說道，「你必須調整球拍，其實我沒特別調整，反而感覺更好。」

發球成為本戰的勝負關鍵，莎芭蓮卡5度破發，一共擊出17個致勝球，出現15次的非受迫性失誤；達尼洛維奇則為18個致勝球和26次非受迫性失誤。

「就技術層面來說，她絕對具備進入前20甚至前10的能力，關鍵在於她是否能在心理上承受壓力，並準備好在那個位置上堅持下去，」莎芭蓮卡談到對手時接著說，「比分不重要，這仍是一場硬戰，是場對抗。」

本屆法網中，莎芭蓮卡在3場比賽中僅失10局，而她今年37場勝利中有32場是以直落二獲勝；莎芭蓮卡將在16強對戰第16種子、前法網四強選手安妮西莫娃（Amanda Anisimova），後者以7比6（4）、6比4擊敗第22種子陶森（Clara Tauson）。

關鍵字： WTA法網莎芭蓮卡

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