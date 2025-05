今年第32場直落二取勝　球后莎芭蓮卡暴力美學闖法網16強

▲世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法網網球公開賽女單32強,白俄羅斯名將、世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)僅耗費74分鐘就以6比2、6比3擊敗塞爾維亞好手達尼洛維奇(Olga Danilovic),這是莎芭蓮卡今年賽季第32場直落二勝利,風光挺進賽會16強。

開賽莎芭蓮卡火速完成雙破取得5比0領先,雖然達尼洛維奇隨後保發並回破得手將比分追至2比5,無奈她下一局發出致命雙誤,莎芭蓮卡6比2拿下首盤;次盤莎芭蓮卡在第4與第8局成功破發掌握主導權,最終成功收下比賽,晉級16強。

賽後莎芭蓮卡表示,天氣變暖讓比賽面臨不同挑戰,「球飛得更快,彈跳也更高,」她說道,「你必須調整球拍,其實我沒特別調整,反而感覺更好。」

Aryna Sabalenka calls out the coaches that called her stupid and said she would never make it to the top, ‘I want to send a quick message to them to quit their jobs’



“In your first press conference, you mentioned that coaches from where you’re from can be quite harsh… pic.twitter.com/A6jsDrB5li