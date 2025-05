法網豪奪24連勝　斯威雅蒂連7年闖16強寫紀錄

▲波蘭前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽女單32強,波蘭前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)在奮戰1小時54分鐘後,成功以6比2、7比5直落二擊敗羅馬尼亞好手克里斯蒂安(Jaqueline Cristian);斯威雅蒂將自己法網連勝紀錄推進至24場,連7年闖進16強也創造諸多紀錄。

「我很高興最後一局我表現得非常穩定,沒有送出任何免費分數,她把握住每一次機會,每次我給她空間她都積極進攻,」斯威雅蒂奮戰將近2小時,次盤冷靜化解所有6個破發點,硬是擋住克里斯蒂安的反撲,「這是一場精彩的比賽,也很有看頭,我們兩人都打得很好,我很開心晉級,也對自己的表現感到滿意。」

38 - Iga Swiatek (38-2) has become the player with the most Women’s Singles main draw wins at the French Open in the Open Era after their first 40 matches, equalling Chris Evert. Astonishing.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/CvJVcKb2jT