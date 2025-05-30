運動雲

>

讚哈利伯頓已是超級巨星　昔溜馬一哥喬治：NBA的門面

記者游郁香／綜合報導

溜馬距離苦等25年的總冠軍賽僅差1勝，雖沒能在今（30）日就終結與尼克的系列賽，但他們在東區冠軍賽G6將有主場優勢，有望在自家球迷面前晉級。 曾是溜馬招牌的9屆全明星喬治（Paul George），近日公開在播客節目上大讚現任一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）是「NBA門面」。

溜馬今年季後賽連3輪都有「驚天大逆轉」，首輪對公鹿G5延長賽最後34.7秒落後7分、次輪對騎士末節還剩46.7秒落後7分，以及東區冠軍賽G1末節終了前52秒落後9分，他們全都克服劣勢後來居上，前2次哈利伯頓上演準絕殺，此系列賽G1則是他將戰線逼入延長。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓被昔日溜馬招牌喬治盛讚是「NBA門面」。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓還在東區冠軍賽G4再次擦亮「新控球之神」的招牌，他成為NBA史上首位在季後賽單場轟下至少30分、15助攻且0失誤的球員，整場繳出32分、13籃板、15助攻的「超級大三元 」，帶領溜馬率先聽牌。

過去也曾是溜馬一哥，帶隊與天王詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火在季後賽激戰的9屆全明星搖擺人喬治，近日在個人播客節目毫不保留地大讚哈利伯頓，給予他極高的評價，「在我眼中，他是超級巨星，他是NBA的門面。他是球隊第1選擇……他在比賽末段表現極度穩定，我希望看到他持續做出這些事，我相信他可以。」

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓率隊距離總冠軍賽僅一步之遙，有望締造印城新歷史。（圖／達志影像／美聯社）

身為過去印城招牌球星的喬治高調力挺後輩，意義非凡。而這番話也是緊接著「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）日前談論相同議題後的又一次「封神」發言。更早之前，甚至有NBA高層人士將哈利伯頓與灣區天王柯瑞（Stephen Curry）相提並論。

值得一提的是，哈利伯頓今年4月才在一份球員匿名票選中，被選為「聯盟最被高估球員」。短短5周，外界對他的評價180度翻轉，靠的正是這段「歷史級」季後賽旅程。事實上，他早在去年就率隊闖進東區冠軍賽，近年更以頂尖傳球能力站穩聯盟地位。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓今年季後賽屢屢上演神奇表現，獲得不少前輩盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安那溜馬Tyrese Haliburton

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

有望回歸台灣職籃！　阿巴西日本職籃「買斷合約」決定先當兵

有望回歸台灣職籃！　阿巴西日本職籃「買斷合約」決定先當兵

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

快訊／雙北世壯運閉幕式登場　侯友宜、蔣萬安攜手交棒下屆關西見

快訊／雙北世壯運閉幕式登場　侯友宜、蔣萬安攜手交棒下屆關西見

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

熱門新聞

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

有望回歸台灣職籃！　阿巴西日本職籃「買斷合約」決定先當兵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷難超越？賈吉火力太扯穩坐第一

2孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

3美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析夢想與現實

4勇士讓「新控球之神」從手中溜走

5日媒爆軟銀鎖定徐若熙　派多名球探赴台

最新新聞

1昔溜馬一哥：哈利伯頓是NBA門面

2Energy世壯運閉幕開唱　壯寶合體16蹲

3差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

4黃博多「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

5雙北世壯運閉幕式　交棒下屆關西見

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366