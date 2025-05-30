讚哈利伯頓已是超級巨星　昔溜馬一哥喬治：NBA的門面

"In my eyes, I think he is a superstar. He's the face of the NBA. He is the number 1 option… He's been a clutch performer late in games."



Paul George on Tyrese Haliburton ????



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/wnv0ziLQk5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬距離苦等25年的總冠軍賽僅差1勝，雖沒能在今（30）日就終結與尼克的系列賽，但他們在東區冠軍賽G6將有主場優勢，有望在自家球迷面前晉級。 曾是溜馬招牌的9屆全明星喬治（Paul George），近日公開在播客節目上大讚現任一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）是「NBA門面」。

溜馬今年季後賽連3輪都有「驚天大逆轉」，首輪對公鹿G5延長賽最後34.7秒落後7分、次輪對騎士末節還剩46.7秒落後7分，以及東區冠軍賽G1末節終了前52秒落後9分，他們全都克服劣勢後來居上，前2次哈利伯頓上演準絕殺，此系列賽G1則是他將戰線逼入延長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓被昔日溜馬招牌喬治盛讚是「NBA門面」。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓還在東區冠軍賽G4再次擦亮「新控球之神」的招牌，他成為NBA史上首位在季後賽單場轟下至少30分、15助攻且0失誤的球員，整場繳出32分、13籃板、15助攻的「超級大三元 」，帶領溜馬率先聽牌。

過去也曾是溜馬一哥，帶隊與天王詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火在季後賽激戰的9屆全明星搖擺人喬治，近日在個人播客節目毫不保留地大讚哈利伯頓，給予他極高的評價，「在我眼中，他是超級巨星，他是NBA的門面。他是球隊第1選擇……他在比賽末段表現極度穩定，我希望看到他持續做出這些事，我相信他可以。」

▲哈利伯頓率隊距離總冠軍賽僅一步之遙，有望締造印城新歷史。（圖／達志影像／美聯社）

身為過去印城招牌球星的喬治高調力挺後輩，意義非凡。而這番話也是緊接著「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）日前談論相同議題後的又一次「封神」發言。更早之前，甚至有NBA高層人士將哈利伯頓與灣區天王柯瑞（Stephen Curry）相提並論。

值得一提的是，哈利伯頓今年4月才在一份球員匿名票選中，被選為「聯盟最被高估球員」。短短5周，外界對他的評價180度翻轉，靠的正是這段「歷史級」季後賽旅程。事實上，他早在去年就率隊闖進東區冠軍賽，近年更以頂尖傳球能力站穩聯盟地位。

▲哈利伯頓今年季後賽屢屢上演神奇表現，獲得不少前輩盛讚。（圖／達志影像／美聯社）