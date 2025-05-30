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獨／搶先聽！歌仔戲界大老開金嗓　親聲打造台鋼雄鷹應援神曲

記者吳奕靖／高雄報導

當傳統歌仔戲的悠揚曲調，遇上現代中華職棒的熱血沸騰，會擦出什麼樣的火花？當廟口野台戲走進球場又代表著什麼樣的文化意義？這不再是想像，而是國內知名表演團隊尚和歌仔戲團，在團長梁越玲帶領下，過去30年來不斷挑戰與實踐。近期，梁越玲應邀為中華職棒台鋼雄鷹打造專屬嗆司曲獻出聲音。

▲梁越玲把歌仔戲唱進了職棒嗆司曲當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲梁越玲把歌仔戲唱進了職棒嗆司曲當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

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在台灣的文化脈絡中，歌仔戲是深植民心的表演藝術，其唱腔、身段、故事性都承載著豐富的在地情感。而中華職棒，則是全民運動的熱情展現。兩者看似分屬不同領域，卻在這次的合作中找到完美契合點。梁越玲團長表示，這次為台鋼雄鷹打造嗆司曲是個全新的嘗試，也是對歌仔戲表演形式的拓展，創作者吳坤龍表示「我們希望這不只是一首嗆司曲，更是能讓大家感受到歌仔戲魅力的作品」。

▲梁越玲把歌仔戲唱進了職棒嗆司曲當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲梁越玲希望有一天歌仔戲也能夠唱進棒球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲梁越玲把歌仔戲唱進了職棒嗆司曲當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尚和歌仔戲團長梁越玲唱完嗆司曲，30週年大戲也將在六月登場 。（圖／記者吳奕靖攝）

梁越玲笑說：「雖然只有三句，不過一直唱、一直唱就感覺會很累，我也沒有想過會把歌仔戲唱到嗆司曲當中，但是我就覺得就覺得很幸運，可以唱到」。屆時，球迷們將有機會在台鋼雄鷹的主場比賽中，聽到這首獨特的歌仔戲版嗆司曲，這不僅是尚和歌仔戲團的創新之舉，更是台灣傳統藝術與現代體育文化交流融合的重要里程碑，梁越玲團長坦言也期待自己能夠到球場開球，甚至親自唱歌仔戲給球迷聽，她說棒球就是國球，如果可以在場上展現台灣的歌仔戲，土生土長的歌仔戲，我覺得那個畫面很美」。

梁越玲團長出身歌仔戲世家，儘管大學主修英文，但憑藉對歌仔戲的深厚熱愛，24歲毅然投身戲班，並在1995年於高雄創立尚和歌仔戲劇團。她不僅身兼編導與演員，其作品《釧兒》更曾入圍第28屆傳藝金曲獎最佳創作獎/作詞，充分展現其卓越才華。

值得一提的是，這次尚和歌仔戲劇團正值成立30週年，今年6月份也會在鳳山大東藝文中心推出年度大戲。身為導演的梁越玲團長，也特別向廣大的棒球迷們發出邀請，希望大家在欣賞完棒球比賽的熱血激昂後，也能走進劇場，親身體驗歌仔戲這項融合傳統與創新的藝術魅力，一同見證歌仔戲的「跨越」與「傳承」！這不僅是一場藝術饗宴，更是對台灣在地文化的支持與肯定。

關鍵字： 歌仔戲中華職棒文化交流傳統藝術梁越玲台鋼雄鷹

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