哈利伯頓談G5慘況「我沒做好」　溜馬主帥：將進行調整幫助他

▲哈利伯頓G5手感冰冷，32分鐘僅得8分，與G4大三元表現落差巨大。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽率先聽牌，距離睽違25年的總冠軍賽僅1步之遙，當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）卻在G5熄火，全場僅得8分，與前一戰締造歷史級大三元的神勇模樣判若兩人。他賽後坦言，「我沒打好」，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則承諾，G6將進行調整來幫助自家一哥找回節奏。

「今晚對我來說很艱難。我必須打得更好，設法定下基調、切入禁區。」哈利伯頓在賽後受訪時坦言，「我覺得我沒有做好。」他今（30）日在麥迪遜花園廣場遭徹底封鎖，僅出手7次命中2球，繳出8分、6助攻、2籃板，正負值是極不理想的-23，讓尼克將系列賽扳成2比3。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溜馬主帥卡萊爾坦言將調整哈利伯頓角色，協助他找回進攻主導權。（圖／達志影像／美聯社）

前一戰哈利伯頓才剛以32分、15助攻、12籃板零失誤的數據，成為季後賽史上第1人，他的自信與掌控力在G5消失殆盡，無法與此戰轟下32分的「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）抗衡，本場他還被尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）賞了一記「震撼火鍋」。

溜馬主帥卡萊爾透露，G6將針對哈利伯頓的角色和比賽策略進行改變，「作為一支球隊，我們必須更具侵略性，也要達到攻守平衡。我會檢討，接下來我必須做出一些調整來幫助他。」

溜馬仍握有兩次晉級總冠軍賽的機會，下一戰將回到印第安納主場，若想成功「關門」，哈利伯頓的反彈與領導將是關鍵。