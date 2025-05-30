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「紐約之王」布朗森平喬丹季後賽神紀錄　神經刀冠軍戒幫加持

記者游郁香／綜合報導

尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）在東區冠軍賽G5猛轟32分、5籃板、5助攻，率隊以111比94捍衛主場，系列賽追成2比3。根據統計，布朗森是NBA史上僅第4位在單一季後賽累計10場至少「30分、5助攻」表現的球員，與喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）及SGA齊名。

尼克此系列賽握有主場優勢，前2場卻都吞敗，前4戰打完陷入1勝3敗的絕境，G5回到麥迪遜花園廣場應戰，面臨「非贏不可」的壓力。「紐約之王」布朗森上半場攻下14分後，第3節單節灌進16分，幫助大蘋果軍團拉開分差，最終他以18投12中、三分球7投4中，猛砍32分、5籃板、5助攻。

▲▼尼克一哥布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

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▲布朗森本場砍下32分，幫助尼克續命成功，系列賽追至2比3。（圖／達志影像／美聯社）

此戰是布朗森今年季後賽第10場至少繳出30分、5助攻的比賽，他成為史上第4位在單一季後賽達成此成就的球員，其他3位分別為「籃球之神」喬丹（1989、1990、1992年）、湖人天王詹姆斯（2015、2017、2018年）以及今年的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

▲▼尼克一哥布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗森今年季後賽第10場30分、5助攻表現，寫下NBA歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

尼克今日整場壓著溜馬打，從開賽一路領先到比賽結束，全隊共有5人得分上雙，除了布朗森外，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下24分、13籃板、3助攻；哈特（Josh Hart）繳出12分、10籃板；布里吉斯（Mikal Bridges）拿12分、5助攻；阿努諾比（OG Anunoby）也有11分、4籃板進帳。

紐約大軍能夠延長戰線的另一個關鍵，是他們徹底封鎖G4轟出「歷史級」大三元的溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），讓他整場僅得8分。身為進攻發動機的哈利伯頓被壓制之下，印第安納團隊無法打出流暢攻勢，全隊投籃命中率跌到40.5%，三分命中率也僅33.3%，出現多達19次失誤。

值得一提的是，布朗森賽後受訪時，得到了前輩「神經刀」史密斯（JR Smith）的冠軍戒加持，畫面相當逗趣。史密斯用戴上兩枚冠軍戒的手來回撫摸布朗森的肩膀，笑說已經把「冠軍熱」傳到小老弟身上。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Jalen Brunson

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