「紐約之王」布朗森平喬丹季後賽神紀錄　神經刀冠軍戒幫加持

記者游郁香/綜合報導

尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)在東區冠軍賽G5猛轟32分、5籃板、5助攻,率隊以111比94捍衛主場,系列賽追成2比3。根據統計,布朗森是NBA史上僅第4位在單一季後賽累計10場至少「30分、5助攻」表現的球員,與喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)及SGA齊名。

尼克此系列賽握有主場優勢,前2場卻都吞敗,前4戰打完陷入1勝3敗的絕境,G5回到麥迪遜花園廣場應戰,面臨「非贏不可」的壓力。「紐約之王」布朗森上半場攻下14分後,第3節單節灌進16分,幫助大蘋果軍團拉開分差,最終他以18投12中、三分球7投4中,猛砍32分、5籃板、5助攻。

▲布朗森本場砍下32分,幫助尼克續命成功,系列賽追至2比3。(圖/達志影像/美聯社)

此戰是布朗森今年季後賽第10場至少繳出30分、5助攻的比賽,他成為史上第4位在單一季後賽達成此成就的球員,其他3位分別為「籃球之神」喬丹(1989、1990、1992年)、湖人天王詹姆斯(2015、2017、2018年)以及今年的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。

▲布朗森今年季後賽第10場30分、5助攻表現,寫下NBA歷史紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

尼克今日整場壓著溜馬打,從開賽一路領先到比賽結束,全隊共有5人得分上雙,除了布朗森外,明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)砍下24分、13籃板、3助攻;哈特(Josh Hart)繳出12分、10籃板;布里吉斯(Mikal Bridges)拿12分、5助攻;阿努諾比(OG Anunoby)也有11分、4籃板進帳。

紐約大軍能夠延長戰線的另一個關鍵,是他們徹底封鎖G4轟出「歷史級」大三元的溜馬主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton),讓他整場僅得8分。身為進攻發動機的哈利伯頓被壓制之下,印第安納團隊無法打出流暢攻勢,全隊投籃命中率跌到40.5%,三分命中率也僅33.3%,出現多達19次失誤。

JR Smith rubbed his championship rings on Jalen Brunson’s shoulder during a Sportscenter interview & told him he has “ring fever now” ????????????



SVP: “Who is molesting your shoulder?”

JR: “You got ring fever now!”

Jalen Brunson: “JR Smith”

SVP:”Tell JR Van Pelt said leave you… pic.twitter.com/L3Zsz3gcdy