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如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

▲▼大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社、截自道奇IG）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平逐步朝向投手復出。根據日媒報導，他預計將於台灣時間6月1日或2日，在對戰洋基的比賽中進行右肘手術後第二次的實戰投打練習（Live BP），並計劃之後以每周一次的節奏持續登板調整。

ESPN電台節目《ESPN LA710》28日（美國時間）特別提到「投手大谷」的可能性，球評葉茲（Clinton Yates）大膽預測，「大聯盟歷史上從來沒有投手完成過完全打擊，大谷翔平將會是第一個達成的。也就是說，他會在他自己先發投球的比賽中做到。」

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這番預測讓主持人迪馬可法（D'Marco Farr）聽了忍不住大笑回應，「你說投球又打出完全打擊？不可能啦！」

葉茲則反駁說，「他可是球隊中最快的跑者之一，而且已經打出不少三壘打了。」

迪馬可法隨後立下驚人承諾，「如果真讓他做到了，我就裸體來這裡主持節目！」並直呼，「我就是這麼有自信覺得這不可能發生。太荒唐了啦！」

這番爆炸性言論迅速在美媒引起討論。美國媒體《Awful Announcing》報導表示，「自從MLB開放讓球員能同場擔任投手與指定打擊之後，大谷以雙刀流身份完成完全打擊的可能性絕非空談。如果真的發生了， Farr將不得不在《ESPN LA710》中裸身討論這一壯舉。」

事實上，大谷翔平早在2019年6月13日效力天使隊時，就曾以「3棒指定打擊」身份對戰光芒隊，完成了美國職棒史上首位日本選手的完全打擊紀錄。

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯道奇投打二刀流ESPN美國棒球

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