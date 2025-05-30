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連捕手都接不到！史金恩茲超絕魔球飆K　球迷驚：這誰打得到？

記者王真魚／綜合報導

響尾蛇昨對匹茲堡海盜比賽中，海盜先發投手史金恩茲（Paul Skenes）投出的一顆變化球，不僅讓打者落空，連自家捕手都沒能接住，引發熱議。

1局上半，雙方0比0平手，響尾蛇進攻，2出局一壘有人，面對第4棒打者奈勒（Joshua Naylor），史金恩茲僅用三球就讓球數進入1好2壞的有利局面。第4球，他投出一顆時速143公里的外角低球的變化球，球大幅下墜。奈勒極力伸長手臂想要出棒，但變化實在太大，最終揮空。

更戲劇性的是，連捕手戴維斯（Henry Davis）也沒能接住這顆球，只好慌張地跑去撿球。所幸他立刻將球撿回來，沒有讓對方打者形成不死三振上壘。

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史金恩茲見狀忍不住苦笑，還對戴維斯說了幾句話後才走回休息區。

這個連熟悉投手球路的自家捕手都接不住的畫面，再次凸顯出「史金恩茲變化球的驚人威力」。

球迷也在網上紛紛留言：「捕手都接不到（笑）」、「這根本打不到」、「連奈勒都沒轍嗎…」、「那麼遠還會往下掉」、「到底為什麼要揮」、「到底有誰能打到這球？」等，反應熱烈。

史金恩茲以招牌變化球「Splinker（Splitter指叉球+Sinker伸卡）」受到矚目，其犀利的變化球讓人印象深刻。如今連捕手都難以掌握他的球路，預料今後會有更多強打者在他面前束手無策。

▲斯金斯（Paul Skenes）生涯對陣紅雀0勝4敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲史金恩茲（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球響尾蛇史金恩茲捕手變化球

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