勇士休賽季第2人動刀！　後場主力修復左手腕有望趕上訓練營

▲波傑姆斯基成為勇士休賽季第2位動刀球員，左手腕手術成功，預計訓練營回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士本季因天王柯瑞（Stephen Curry）拉傷腿筋，遺憾止步西區準決賽，休賽季會如何重整備受矚目。球團今（29）日宣布，後場主力新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）已完成左手腕手術，預計能趕上訓練營，這位22歲小將是繼穆迪（Moses Moody）後，近來第2位動刀的灣區球員。

波傑姆斯基是2023年首輪第19順位選秀，菜鳥季就站穩輪替，本季例行賽共出賽64場，其中33場先發，場均上場26分鐘繳出11.7分、5.1籃板、3.4助攻，外帶1.1抄截，整體命中率44.5%、三分命中率37.2%。

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▲波傑姆斯基在次輪G5轟下28分。（圖／達志影像／美聯社）

季後賽他更獲得教練團信任，12場出賽11場先發，場均上陣32分鐘，能攻下11.3分、5籃板、3.1助攻和1.3抄截，但受到手腕傷勢困擾，命中率下滑到36.4%，三分命中率也只剩32.8%。他在次輪G5背水一戰繳出28分、6籃板、4助攻的季後賽代表作，可惜勇士依舊沒能延長戰線。

勇士官方今日宣布，波傑姆斯基已完成左手腕清創手術，預計能趕上訓練營，他成為陣中第2位在休賽季動刀的後衛，穆迪之前也進行手術修復右手拇指韌帶撕裂傷。