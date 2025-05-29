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兒子見證下奪西冠MVP　SGA感性：人生最珍貴的時刻

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大奪下西區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

剛率領雷霆闖進總冠軍賽的新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在今（29）日G5賽後受訪時表示，能夠讓兒子親眼目睹他高舉西區冠軍賽MVP獎座，是他人生最珍貴的時刻之一。

「那一刻最棒的地方是，他其實不知道發生什麼事，他只是開心地看著我。」SGA深情表示，「人生中有太多其實不重要的事，這一年來有了兒子之後，他讓我重新認清什麼才是真的重要。」

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在雷霆以124比94大勝灰狼、4勝1敗晉級NBA總冠軍賽後，這位本季例行賽與西區冠軍賽雙料MVP，與妻子、兒子一起共享這份榮耀。SGA說，孩子的誕生徹底改變了他的生活觀，也讓他在賽場上的目標有了更深的意義。

「他每天叫醒我、每天半夜哭鬧讓我起床，但他真的很棒。」SGA微笑補充，「他每天都提醒我，什麼才是最重要的。」

自從兒子於去年4月25日出生後，SGA的場上表現也明顯提升，他在過去100場比賽中場均繳出32分、5.3籃板、6.5助攻，投籃命中率51%、三分命中率37%、罰球命中率達到88%，展現出全面又穩定的MVP級身手。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆

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