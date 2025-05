兒子見證下奪西冠MVP　SGA感性：人生最珍貴的時刻

▲吉爾吉斯-亞歷山大奪下西區冠軍賽MVP。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

剛率領雷霆闖進總冠軍賽的新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander),在今(29)日G5賽後受訪時表示,能夠讓兒子親眼目睹他高舉西區冠軍賽MVP獎座,是他人生最珍貴的時刻之一。

「那一刻最棒的地方是,他其實不知道發生什麼事,他只是開心地看著我。」SGA深情表示,「人生中有太多其實不重要的事,這一年來有了兒子之後,他讓我重新認清什麼才是真的重要。」

Shai Gilgeous-Alexander celebrates with his wife and son after his reaching his first NBA Finals pic.twitter.com/bCn79rFlnI