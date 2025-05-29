灰狼連2年西冠失利　主帥坦言艾德華茲仍需學習

▲艾德華茲本輪進攻表現不佳。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼在今（29）日以94比124慘敗給雷霆，於西區冠軍賽G5止步，連2年無緣總冠軍賽。陣中主將艾德華茲（Anthony Edwards）整個系列賽表現不穩，總教練芬奇（Chris Finch）賽後坦言，球隊與球星都仍需學習，從中吸取教訓。

艾德華茲在這場比賽拿下19分，整體手感不佳，18次出手只命中7球，三分球7投僅中1。芬奇指出，對上雷霆這樣身體對抗性強、防守壓迫緊密的球隊，艾德華茲還需要學習如何因應，「對方給他很大壓力，讓他打得非常辛苦，整個系列賽下來，雖然他大多數時間都有做出正確判斷，但我希望他能夠更具侵略性，找到更多得分的機會，這方面我也有責任，我必須設法幫他創造空間與節奏。」

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本輪系列賽中，艾德華茲有3場得分未破20，對於1名入選年度最佳陣容第2隊的球員而言，這樣的表現並不尋常，雷霆在整個系列賽輪番派出多位菁英防守者貼身緊盯，使艾德華茲從頭至尾都難以發揮。

灰狼在客場的3場比賽全數以大比分敗北，G5首節更是僅得9分，落後雷霆17分，導致整場始終無法追趕上，艾德華茲雖仍年輕、潛力無限，但連2年在西決未能兌現期待，勢必將成為他下季努力的目標與動力。