運動雲

>

低估他們了！魔術強森向雷霆道歉　SGA回首「黑暗時刻」感謝球迷

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，灰狼艾德華茲、亞歷山大-華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA勇奪西冠MVP，帶領雷霆擊敗灰狼重返總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆在西區冠軍賽4勝1敗晉級，重返苦等13年的總冠軍賽，躋身為雙料MVP的吉爾吉斯- 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），賽後回顧自己從「黑暗時刻」一路走來的心路歷程，感性致謝球迷與隊友，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）則向奧克拉荷馬道歉，「我低估了他們。」

「SGA」吉爾吉斯- 亞歷山大是雷霆當初重建藍圖的核心，他在生涯第2年，成為快艇換取喬治（Paul George）的交易籌碼，來到了奧克拉荷馬，當時他肩負重建希望，卻也得面對球隊處於谷底的現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA感性致謝：「這座球館曾經有過黑暗時刻，球迷始終陪在我們身邊。」（圖／達志影像／美聯社）

「這座球館曾經有過一些非常黑暗的時刻，一點都不好受，但他們（球迷）始終陪在我們身邊、風雨無阻，所以我首先要感謝他們。」SGA贏得西區冠軍賽MVP後感性表示，他也不忘將榮耀歸功團隊，「當然，也要感謝我的隊友，沒有他們，我什麼都不是，這是再清楚不過的事，我自己一個人可拿不到124分。」

SGA本系列賽繳出場均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截，G5猛轟34分、8助攻、7籃板、2抄截的全能數據，命中率高達56%，完全主宰比賽，率隊順利「關門」搶下總冠軍賽門票。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森賽後公開道歉：「我低估雷霆了，他們現在就有實力爭冠！」（圖／達志影像／美聯社）

這是雷霆隊史第5次挺進總冠軍賽，他們將尋求自2008年搬遷至奧克拉荷馬後的首座總冠軍金盃，對手為尼克或溜馬，目前印第安納在東區決賽3勝1敗聽牌。

這支年輕雷霆的強勢崛起，也讓不少專家、傳奇球星跌破眼鏡。魔術強森就在賽後發文致歉，「我要向奧克拉荷馬雷霆道歉，因為我低估了他們，沒想到他們已經準備好爭冠了。」他強調，雷霆不只是「未來可期」，「他們現在就準備好了。」

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-AlexanderMagic Johnson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

李勛傑「放手一博」一棒擊潰5人佈陣　古久保：棒球就是這麼有趣

李勛傑「放手一博」一棒擊潰5人佈陣　古久保：棒球就是這麼有趣

大谷翔平無安打連4戰開轟落空　道奇牛棚崩盤遭4：7不敵守護者

大谷翔平無安打連4戰開轟落空　道奇牛棚崩盤遭4：7不敵守護者

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

熱門新聞

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄉民挖出台裔3A砲手　會長回應了

2陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

3味全龍宣布權喜原、金娜妍加盟！

4吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

5火腿新守護神誕生？孫易磊魔球引爆話題

最新新聞

1兒子見證！SGA奪西冠MVP感性致詞

2灰狼G5慘敗淘汰　蟻人批沒進入狀態

3桃猿公布下半季主題日！6月14日開賣

4低估他們了！魔術強森向雷霆道歉

5灰狼主帥：艾德華茲仍需學習

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366