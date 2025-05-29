低估他們了！魔術強森向雷霆道歉　SGA回首「黑暗時刻」感謝球迷

▲SGA勇奪西冠MVP，帶領雷霆擊敗灰狼重返總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆在西區冠軍賽4勝1敗晉級，重返苦等13年的總冠軍賽，躋身為雙料MVP的吉爾吉斯- 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），賽後回顧自己從「黑暗時刻」一路走來的心路歷程，感性致謝球迷與隊友，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）則向奧克拉荷馬道歉，「我低估了他們。」

「SGA」吉爾吉斯- 亞歷山大是雷霆當初重建藍圖的核心，他在生涯第2年，成為快艇換取喬治（Paul George）的交易籌碼，來到了奧克拉荷馬，當時他肩負重建希望，卻也得面對球隊處於谷底的現實。

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▲SGA感性致謝：「這座球館曾經有過黑暗時刻，球迷始終陪在我們身邊。」（圖／達志影像／美聯社）

「這座球館曾經有過一些非常黑暗的時刻，一點都不好受，但他們（球迷）始終陪在我們身邊、風雨無阻，所以我首先要感謝他們。」SGA贏得西區冠軍賽MVP後感性表示，他也不忘將榮耀歸功團隊，「當然，也要感謝我的隊友，沒有他們，我什麼都不是，這是再清楚不過的事，我自己一個人可拿不到124分。」

SGA本系列賽繳出場均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截，G5猛轟34分、8助攻、7籃板、2抄截的全能數據，命中率高達56%，完全主宰比賽，率隊順利「關門」搶下總冠軍賽門票。

▲魔術強森賽後公開道歉：「我低估雷霆了，他們現在就有實力爭冠！」（圖／達志影像／美聯社）

這是雷霆隊史第5次挺進總冠軍賽，他們將尋求自2008年搬遷至奧克拉荷馬後的首座總冠軍金盃，對手為尼克或溜馬，目前印第安納在東區決賽3勝1敗聽牌。

這支年輕雷霆的強勢崛起，也讓不少專家、傳奇球星跌破眼鏡。魔術強森就在賽後發文致歉，「我要向奧克拉荷馬雷霆道歉，因為我低估了他們，沒想到他們已經準備好爭冠了。」他強調，雷霆不只是「未來可期」，「他們現在就準備好了。」