運動雲

>

天使打線熄火！菊池雄星5局好投吞敗　2次故意敬遠賈吉引球迷不滿

▲▼洋基賈吉；天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日本左投菊池雄星今（29）日主投5局僅失1分，表現穩健，無奈球隊打線完全熄火，終場以0比1不敵洋基，苦吞5連敗。菊池本場力拚個人止敗，但隊友援護掛零，本季第5敗黯淡到手。

菊池此役中4日先發，首局便遭遇亂流，面對首名打者即被敲出二壘安打，隨後雖送出三振，但對第3棒強打賈吉（Aaron Judge）選擇申告敬遠，引發主場球迷不滿，響起陣陣噓聲。接著又保送貝林傑（Cody Bellinger），面對沃爾普（Anthony Volpe）時被擊出中外野高飛犧牲打失1分，後續菊池穩住陣腳，順利封鎖打者，首局驚險僅失1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局菊池再度面對賈吉，天使教練團再次選擇敬遠，現場觀眾一片譁然，不過這次的策略同樣奏效，菊池隨後讓貝林傑擊出左外野飛球脫困。

從第3局起，菊池逐漸穩定手感，壓制洋基打線至第5局沒再失分，第5局首名打者正是賈吉，菊池不再選擇敬遠，成功以外角變速球讓其擊出右外野飛球出局。

▲▼洋基賈吉；天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉本場2度遭敬遠。（圖／達志影像／美聯社）

儘管投球內容出色，菊池最終因隊友熄火無法取得勝投。他此役用球數93球，繳出5局、4安打、失1分、5次保送（其中2次申告敬遠）的成績，自責分率降至3.06，個人戰績為1勝5敗。

天使全場僅擊出4支安打，2局一度出現無人出局一、二壘有人的機會卻無功而返；8局下替補登場的泰勒（Chris Taylor）擊出轉隊後首安，一度攻佔得點圈，但未能突破洋基投手群封鎖。

天使上一場勝利已是菊池於24日對馬林魚奪勝之役，當時球隊氣勢如虹取得8連勝、勝率回到5成，但自那之後陷入低潮，目前已吞下5連敗。

關鍵字： MLB天使菊池雄星洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

快訊／SGA狂轟34分　雷霆相隔13年奪西冠重返NBA年度總冠軍賽

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

古久保看吉力吉撈守一壘：滿奇妙的！得知筆誤不意外

李勛傑「放手一博」一棒擊潰5人佈陣　古久保：棒球就是這麼有趣

李勛傑「放手一博」一棒擊潰5人佈陣　古久保：棒球就是這麼有趣

大谷翔平無安打連4戰開轟落空　道奇牛棚崩盤遭4：7不敵守護者

大谷翔平無安打連4戰開轟落空　道奇牛棚崩盤遭4：7不敵守護者

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

熱門新聞

WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

味全龍打序搞烏龍？吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

史詩級紀錄再現？美知名記者預言大谷有望連2年締造50轟50盜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄉民挖出台裔3A砲手　會長回應了

2陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

3味全龍宣布權喜原、金娜妍加盟！

4吉力吉撈職業生涯首守一壘竟因筆誤

5火腿新守護神誕生？孫易磊魔球引爆話題

最新新聞

1兒子見證！SGA奪西冠MVP感性致詞

2灰狼G5慘敗淘汰　蟻人批沒進入狀態

3桃猿公布下半季主題日！6月14日開賣

4低估他們了！魔術強森向雷霆道歉

5灰狼主帥：艾德華茲仍需學習

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366