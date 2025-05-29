天使打線熄火！菊池雄星5局好投吞敗　2次故意敬遠賈吉引球迷不滿

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日本左投菊池雄星今（29）日主投5局僅失1分，表現穩健，無奈球隊打線完全熄火，終場以0比1不敵洋基，苦吞5連敗。菊池本場力拚個人止敗，但隊友援護掛零，本季第5敗黯淡到手。

菊池此役中4日先發，首局便遭遇亂流，面對首名打者即被敲出二壘安打，隨後雖送出三振，但對第3棒強打賈吉（Aaron Judge）選擇申告敬遠，引發主場球迷不滿，響起陣陣噓聲。接著又保送貝林傑（Cody Bellinger），面對沃爾普（Anthony Volpe）時被擊出中外野高飛犧牲打失1分，後續菊池穩住陣腳，順利封鎖打者，首局驚險僅失1分。

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Aaron Judge is intentionally walked with a base open in the first inning.



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第2局菊池再度面對賈吉，天使教練團再次選擇敬遠，現場觀眾一片譁然，不過這次的策略同樣奏效，菊池隨後讓貝林傑擊出左外野飛球脫困。

從第3局起，菊池逐漸穩定手感，壓制洋基打線至第5局沒再失分，第5局首名打者正是賈吉，菊池不再選擇敬遠，成功以外角變速球讓其擊出右外野飛球出局。

▲賈吉本場2度遭敬遠。（圖／達志影像／美聯社）

儘管投球內容出色，菊池最終因隊友熄火無法取得勝投。他此役用球數93球，繳出5局、4安打、失1分、5次保送（其中2次申告敬遠）的成績，自責分率降至3.06，個人戰績為1勝5敗。

天使全場僅擊出4支安打，2局一度出現無人出局一、二壘有人的機會卻無功而返；8局下替補登場的泰勒（Chris Taylor）擊出轉隊後首安，一度攻佔得點圈，但未能突破洋基投手群封鎖。

天使上一場勝利已是菊池於24日對馬林魚奪勝之役，當時球隊氣勢如虹取得8連勝、勝率回到5成，但自那之後陷入低潮，目前已吞下5連敗。