天使打線熄火！菊池雄星5局好投吞敗　2次故意敬遠賈吉引球迷不滿

▲菊池雄星。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日本左投菊池雄星今(29)日主投5局僅失1分,表現穩健,無奈球隊打線完全熄火,終場以0比1不敵洋基,苦吞5連敗。菊池本場力拚個人止敗,但隊友援護掛零,本季第5敗黯淡到手。

菊池此役中4日先發,首局便遭遇亂流,面對首名打者即被敲出二壘安打,隨後雖送出三振,但對第3棒強打賈吉(Aaron Judge)選擇申告敬遠,引發主場球迷不滿,響起陣陣噓聲。接著又保送貝林傑(Cody Bellinger),面對沃爾普(Anthony Volpe)時被擊出中外野高飛犧牲打失1分,後續菊池穩住陣腳,順利封鎖打者,首局驚險僅失1分。

Aaron Judge is intentionally walked with a base open in the first inning.



MLB Network pic.twitter.com/p8a86PVk5M