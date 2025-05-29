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道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

▲▼道奇史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇8局牛棚失守遭守護者逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（29）日對上守護者，儘管前8局握有領先優勢，最終卻被逆轉以4比7吞敗，無緣3連勝。牛棚單局狂失5分，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後無奈表示，「我們不習慣在比賽後段失分，這真的令人沮喪。」

第8局左投史考特（Tanner Scott）登板救援，面對守護者打線接連出現亂流，先是被敲出2支內野安打，加上1次保送形成1出局滿壘，隨後又遭瓊斯（Nolan Jones）擊出追平的2分打點安打，眼看勝利從手中溜走。

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「他在球數上佔優，卻沒能拿下三振。」羅伯斯指出，「只要對手能打到球，滾地球就可能穿越內野，飛球也可能落到外野草皮，這是我們沒能守住的關鍵。」

接替上場的維西亞（Alex Vesia）同樣狀況不佳，被馬提尼茲（Angel Martinez）轟出致勝的3分全壘打，羅伯斯坦言，「今天他的速球不是最佳狀態，結果就被轟出去了。」

雖然道奇此役未能守成，但先發投手克蕭（Clayton Kershaw）狀態不錯，主投5局僅失1分，羅伯斯評價道，「他還在適應目前的身體狀況，雖然今天不是最完美的表現，但他控制了失分，關鍵時刻也能投出好球，順利投完5局，尤其是最後2局表現得很穩定，希望他能為下一場先發做好準備。」

本場失利讓道奇勝率落至5成邊緣，羅伯斯強調，「這種先發投手表現好的比賽，我們必須要贏下來，球隊仍得持續努力改進牛棚問題，尤其是在比賽後段的穩定性。」

關鍵字： MLB道奇羅伯斯

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