道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

▲道奇8局牛棚失守遭守護者逆轉。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(29)日對上守護者,儘管前8局握有領先優勢,最終卻被逆轉以4比7吞敗,無緣3連勝。牛棚單局狂失5分,讓總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後無奈表示,「我們不習慣在比賽後段失分,這真的令人沮喪。」

第8局左投史考特(Tanner Scott)登板救援,面對守護者打線接連出現亂流,先是被敲出2支內野安打,加上1次保送形成1出局滿壘,隨後又遭瓊斯(Nolan Jones)擊出追平的2分打點安打,眼看勝利從手中溜走。

Great two-strike approach by Nolan Jones, right through the 5.5 hole pic.twitter.com/tskfine8KB