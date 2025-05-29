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快訊／灰狼背水一戰被打趴！　雷霆西冠G5上半場領先33分

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「西霸天」雷霆今（29）日帶著3勝1敗聽牌優勢回到主場，出戰西區冠軍賽G5，尋求自2012年後再次挺進總冠軍賽。奧克拉荷馬上半場在攻防兩端全面壓制灰狼，首節僅失9分，次節更將分差擴大到30分以上，帶著65比32、33分大幅領先進入下半場，今日就晉級的機會濃厚。

雷霆首節展現驚人的防守強度，不僅讓灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）很難拿到球，更讓明尼蘇達團隊單節合計20投僅3中，其中三分9投1中，輕鬆拉開26比9、17分領先；灰狼主帥芬奇（Chris Finch）還因對裁判「出言不遜」領到技術犯規，全隊士氣盪到谷底。

剛在G4轟下季後賽生涯新高40分的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節就砍下12分，次節開局換「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso ）和第2得分手威廉斯（Jalen Williams）跳出來搶分，分差迅速來到20分以上。在榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）兩罰命中，華萊士（Cason Wallace）快攻得手後，奧克拉荷馬將比數改寫為46比20。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼不僅沒能追近比分，還越落後越多，上半場還剩2分53秒，「SGA」兩罰俱中後，雷霆領先已經來到30分。《The Athletic》記者韋斯（Jared Weiss）直言，灰狼在比賽進行20分鐘時看起來已經沒氣了，「我知道雷霆的防守強得誇張，但明尼蘇達在攻防兩端都像是被打懵了。」

雷霆上半場有3人得分上雙，「SGA」攻下20分、5助攻和4籃板；威廉斯和霍姆格倫各15分進帳，帶著65比32、33分大幅領先進入下半場。灰狼則無1人得分達到雙位數，團隊命中率慘跌到3成08，艾德華茲10投3中僅拿9分。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大灰狼蟻人艾德華茲

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