快訊／灰狼背水一戰被打趴！　雷霆西冠G5上半場領先33分

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

「西霸天」雷霆今(29)日帶著3勝1敗聽牌優勢回到主場,出戰西區冠軍賽G5,尋求自2012年後再次挺進總冠軍賽。奧克拉荷馬上半場在攻防兩端全面壓制灰狼,首節僅失9分,次節更將分差擴大到30分以上,帶著65比32、33分大幅領先進入下半場,今日就晉級的機會濃厚。

SGA with great defense leads to a Cason Wallace layup in transition ‼️



MIN (1-3) OKC I Game 5 on ESPN pic.twitter.com/mDDM0vKOJP