二軍／張育成敲安+打點　陳仕朋好投壓制兄弟

▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）



記者王真魚／綜合報導

中信兄弟二軍今日出戰富邦悍將，余謙先發4局失3分，悍將則由陳仕朋應戰，主投6.2局僅失1分，率隊終場6比2勝出。

余謙開局即被敲3支安打丟掉1分，第2局再度陷入得點圈危機，所幸靠三振解危。第3局順利壓制對手，投出三上三下，但第4局再度遭重擊，被敲出3支安打，其中包含張育成貢獻1分打點的適時安打，單局再失2分。

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此戰交手悍將，余謙先發4局共被敲7安，失3分，最快球速143公里，吞下本季二軍第2敗。

陳仕朋持續進行復健賽，此役為第4次出賽，用95球投6.2局，被敲8安，送出1次保送與4次三振，僅失1分，最快球速140公里，拿下二軍首勝。

兄弟第9棒林志綱，7局上從歐書誠手中，轟出2分全壘打，為球隊打破鴨蛋，也是個人職業生涯首轟。不過，這支全壘打也是兄弟全場唯一攻下的分數。

另一方面，兄弟首輪指名許庭綸下二軍後，此戰擔任開路先鋒，2打數未能敲安，「魚住」曾頌恩則繳出3打數1安打。

張育成近期開始展開復健賽，這是他傷後第2場出賽，先發第1棒游擊手，3打數1安打，另有1次觸身球保送，貢獻1分打點，有望在6月初重返一軍。