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吉力吉撈「守」出驚喜！一壘首秀開轟+美技　6局完成任務退場

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠「將錯就錯」生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈．鞏冠生涯首度先發一壘 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍重砲一壘手！吉力吉撈．鞏冠今天生涯首度先發鎮守一壘，攻守搶眼，4局上扛陽春砲追分，下半局又撲接攔下林子偉的強勁滾地球。

味全龍今日繳交攻守名單中，吉力吉撈．鞏冠先發一壘第5棒，郭嚴文則擔任第6棒指定打擊。據了解，吉力吉撈．鞏冠此戰應為擔任指定打擊，先發一壘是「筆誤」所致，原本的一壘是郭嚴文。

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不過味全龍決定「將錯將錯」，安排吉力吉撈．鞏冠鎮守一壘。他過去在旅美時期也未正式守過一壘，僅在中職明星賽短暫客串。

吉力吉撈．鞏冠此戰扮演稱職的「重砲一壘手」。龍隊首局由朱育賢適時安打先馳得點，猿隊3局下靠陳晨威、林智平串連安打超前比數。4局上，吉力吉撈．鞏冠開轟，近3戰2轟，率隊將比數追至1分差。

4局下，吉力吉撈．鞏冠面對首名打者林子偉擊出的一壘滾地球，飛撲攔下展現美技，雖然球一度漏出來，但仍來得及傳一壘抓到跑者。

一棒扳平戰局。劉基鴻5局上也敲出全壘打，一棒扳平戰局。李凱威適時安打，帶有2分打點超前。

6局下，吉力吉撈．鞏冠完成守備任務退場，味全龍更換守備，朱育賢從左外野移防至一壘，陳子豪自右外野到左外，右外野則由王順和擔任，游擊改由張政禹鎮守。

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