「小清新」文姿云世壯運陪恩師圓夢　感性告白：因為有你才有我

▲「空手道小清新」文姿云在世壯運化身教練，陪恩師趙志才完成參加國際賽的夢想。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

曾勇奪2020東京奧運銅牌的「空手道小清新」文姿云，在本屆世壯運改當教練，陪伴恩師趙志才參戰空手道男子75公斤級（55+）賽事。趙志才落入銅牌戰，最終無緣站上頒獎台，文姿云表示恩師已經盡力，無奈身上有舊傷，她也感性告白，「因為有你，才有我。現在，換我幫助你，這也是一種傳承。」

趙志才首戰面對德國選手齊梅里（Kasim Zymeri），以1比3惜敗，落入銅牌戰後再以0比2不敵王進興，無緣頒獎台，但文姿云仍高度肯定恩師表現，「我覺得他盡力了，教練其實有些舊傷，膝蓋不太舒服，但他上場就是全力以赴。」

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這是文姿云首次擔任教練，她笑說，「超級緊張，比自己比賽還緊張！」還形容過程就像「帶小孩」，總想顧好每個細節。她坦言，「每個人接收指令的方式都不同，雖然教練沒辦法完全聽到我的指令，但過程中我們互相協調，只要他盡力去做，保持當下就好。」

文姿云透露，鼓勵恩師報名世壯運，是因為知道這是對方長年掛念的夢想，她主動詢問，「要不要打一下？」。趙志才年輕時因故未能征戰國際賽，這次終於在家門口圓夢，他給自己打了95分，「雖然對手很有經驗，但我該掌握的都有掌握到。能在國際賽場上跟外國選手交手，是我一直以來的夢想，今天終於圓夢。」

儘管右肩、右膝都有舊傷，趙志才仍堅持備戰，「文姿云全程都在提醒我，給我信心，我真的很感謝她。」他有些激動地說，「也很謝謝主辦單位台北市，爭取辦理這個比賽，雖然我不是老國手，但在邁入老年階段的今天，還能站上國際賽場，再肯定自己一次，肯定自己動作、自己身體狀況都很好。要謝謝許多人，而今天也有好多朋友都來幫我加油，真的非常感動。」

從帶著弟子走向奧運，到弟子陪師父圓夢，這段跨越世代的情誼，是信任、是成就、更是最溫暖的傳承。文姿云那句「因為有你，才有我」，正是對空手道精神傳承最動人的詮釋。