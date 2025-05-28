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84歲單車校長謝文秀世壯運摘金　兒子全程陪騎力挺追夢

▲▼世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供）

▲世壯運個人公路賽最年長的參賽者，84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會自由車個人公路賽項目，男子80+組由單車校長謝文秀以84歲之姿勇闖北海岸，以48分51秒摘下金牌。謝文秀自今年1月開始備戰，5月開始每周到北海岸模擬訓練，兒子謝佳翰不僅賽前陪練，同時在賽程中也全程陪騎，用行動全力支持爸爸追夢。

個人公路賽男子80+組原訂路線為80公里，海拔爬升超過800公尺，因天侯影響，大會最終決定啟動雨天備案，將60+至80+共計5個分組的賽事距離調整為20公里。賽事路線大幅縮短，北海岸的強側風成為選手們的考驗，一開始主集團都騎在一起，不久之後謝校長就慢慢落後，但仍然維持自己的迴轉速，穩定且安全的回到終點。

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▲▼世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供）

世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者謝文秀，同時也是台灣自行車品牌KHS功學社單車的總經理，60歲才開始騎長距離單車，80歲後基本上只騎電動自行車，今年1月開始，為了備戰雙北世壯運，開始改練公路車，搭配室內飛輪車的訓練，踏上了世壯運的備戰之路。

自己舉辦過上百場單車賽事，卻是生平第一次正式參賽，第一次參賽就登上頒獎台的最高位置，謝文秀說，「80歲是台灣的平均壽命，像我84歲還可以騎一百公里的人不多，參加世壯運一來是想追夢，二來是我想出風頭，當然也要秀我們家功學社的單車。」

▲▼世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供）

原本80公里的路線，謝文秀目標5小時內安全完賽，雖然最後因天侯縮短路線，但能在眾多選手一起開賽比拚，最終平安完賽，也是順利達成目標。謝文秀也希望讓更多跟他同齡的朋友們看見，可以跟他一樣以樂齡的條件，開心且健康的享受騎單車的樂趣。

謝文秀的兒子同時也是KHS功學社單車CEO謝佳翰說，「小時侯校長教我騎單車，帶我全台到處走，現在校長年紀大了，換我支持他，換我陪他追夢。」

從賽前的訓練菜單、組一台適合老爸的單車，以及尋求賽事所需的裝備，都由謝佳翰主導安排，賽前好幾次來到北海岸實地模擬訓練，也一路在後方守候，賽程當天也是全程陪騎，不只陪伴，也在父親的後方同頻配速，在需要注意路況的地方聲控引導，父子並肩作戰。

▲▼世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供）

▲▼84歲校長謝文秀勇闖北海岸，家人全力支持。（圖／KHS功學社單車提供）

▲▼世壯運個人公路賽全場最年長的參賽者84歲校長謝文秀勇闖北海岸。（圖／KHS功學社單車提供）

關鍵字： 世壯運單車謝文秀公路賽

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