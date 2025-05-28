大谷全壘打像氦氣球飛走　道奇教頭驚：只有他跟賈吉能辦到

Shohei Ohtani, your MLB leader in homers with 20! pic.twitter.com/HEyWKBmreF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 27, 2025

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平28日（台灣時間）在對戰守護者的比賽中，再度展現火力，敲出2分砲，本季第20轟到手，達成連3戰開轟。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）驚嘆表示：「就像氦氣球一樣飛出去！」

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大谷此戰擔任先發「第一棒 指名打者」，在第4局面對守護者右投拜比（Tanner Bibee），敲出反方向的2分砲，擊球初速達104.5英里（約168.2公里），飛行距離362英尺（約110.3公尺），仰角39度。雖是本季最短距離的全壘打，仍成功越過左外野看台，幫助球隊拉開至4比0。

談到近期火燙的打擊狀況，羅伯斯分析關鍵在於選球更成熟：「他只打進入自己打擊區的球，對壞球能夠果斷不出棒，也願意接受四壞球。這種選球能力會帶來更多長打機會。」

羅伯斯賽後形容這球並非典型的強拉轟擊，但旋轉與飛行弧度驚人：「那不是什麼強力擊球，但旋轉抓得很好，像氦氣球一樣往上飛。他是少數即使不是完美擊中也能開轟的打者，或許只有賈吉（Aaron Judge）和他能辦到。」

大谷目前在55場比賽中擊出20轟，不僅比2023年效力天使時的68場紀錄更快，也是生涯最速達成20轟的球季。這也是他連續第5年單季敲出至少20支全壘打，生涯第6次達成，超越松井秀喜，成為日本球員最多紀錄保持人。

目前大谷5月份已敲出13轟，近14戰貢獻8發全壘打，狀態火熱，照此趨勢將有望挑戰單季60轟大關。