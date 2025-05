快訊／溜馬力退尼克東冠G4聽牌　哈利伯頓32分大三元0失誤

▲溜馬一哥哈利伯頓(左)表現全能。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G3慘遭20分大逆轉,錯失聽牌的絕佳機會,今(28)日G4捲土重來,在「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)繳出全能表現帶領下,帶著11分領先進入決勝節。尼克末節再度展開猛烈反擊,不過印第安納沒再讓悲劇重演,最終以130比121守住勝果聽牌,哈利伯頓繳出32分、15助攻、12籃板的大三元數據,且整場0失誤。

印第安納首節的進攻表現堪稱完美,團隊投籃命中率高達68%,15個進球有11個來自助攻,三分球8投6中、罰球7罰7中,僅出現2次失誤。溜馬少主哈利伯頓單節攻下15分、 5籃板、 6助攻且0失誤,成為NBA季後賽史上首位繳出此數據的球員。

西亞卡姆(Pascal Siakam)也迅速拿下11分,溜馬在第1節末段打出10比2攻勢,將比分拉開到43比35。根據統計,單節43分是今年季後賽第2高紀錄,僅次於雷霆對金塊的45分。另外,兩隊首節合計攻下78分,是自2019年4月24日(當地時間)勇士對快艇以來,季後賽首節總得分最多的一場。

溜馬次節火力減弱,但他們上半場維持55%的命中率、三分命中率50%,一哥哈利伯頓展現驚人效率,上場18分鐘,就以12投6中、三分7投4中,砍下20分、10助攻、9籃板的準大三元數據,依舊沒有任何失誤,他是自1997年以來,第3位在季後賽上半場至少拿下20分、10助攻的球員,前2位分別是2017年的衛斯布魯克(Russell Westbrook)和2012年的帕克(Tony Parker)。

▲紐約之王布朗森(左)與溜馬少主哈利伯頓互別苗頭。(圖/達志影像/美聯社)

尼克前2節則出現9次失誤,其中哈特(Josh Hart)就包辦4次,不過單節得分29比26壓過對手,上半場打完,溜馬僅以69比64領先5分。

進入第3節,溜馬主要輪替球員馬圖林(Bennedict Mathurin)一度重摔,14個月前動過刀的右肩著地,他憤而與對他出手犯規的「紐約之王」布朗森(Jalen Brunson)起口角。

