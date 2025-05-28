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快訊／溜馬力退尼克東冠G4聽牌　哈利伯頓32分大三元0失誤

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓（左）表現全能。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G3慘遭20分大逆轉，錯失聽牌的絕佳機會，今（28）日G4捲土重來，在「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出全能表現帶領下，帶著11分領先進入決勝節。尼克末節再度展開猛烈反擊，不過印第安納沒再讓悲劇重演，最終以130比121守住勝果聽牌，哈利伯頓繳出32分、15助攻、12籃板的大三元數據，且整場0失誤。

印第安納首節的進攻表現堪稱完美，團隊投籃命中率高達68%，15個進球有11個來自助攻，三分球8投6中、罰球7罰7中，僅出現2次失誤。溜馬少主哈利伯頓單節攻下15分、 5籃板、 6助攻且0失誤，成為NBA季後賽史上首位繳出此數據的球員。

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西亞卡姆（Pascal Siakam）也迅速拿下11分，溜馬在第1節末段打出10比2攻勢，將比分拉開到43比35。根據統計，單節43分是今年季後賽第2高紀錄，僅次於雷霆對金塊的45分。另外，兩隊首節合計攻下78分，是自2019年4月24日（當地時間）勇士對快艇以來，季後賽首節總得分最多的一場。

溜馬次節火力減弱，但他們上半場維持55%的命中率、三分命中率50%，一哥哈利伯頓展現驚人效率，上場18分鐘，就以12投6中、三分7投4中，砍下20分、10助攻、9籃板的準大三元數據，依舊沒有任何失誤，他是自1997年以來，第3位在季後賽上半場至少拿下20分、10助攻的球員，前2位分別是2017年的衛斯布魯克（Russell Westbrook）和2012年的帕克（Tony Parker）。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約之王布朗森（左）與溜馬少主哈利伯頓互別苗頭。（圖／達志影像／美聯社）

尼克前2節則出現9次失誤，其中哈特（Josh Hart）就包辦4次，不過單節得分29比26壓過對手，上半場打完，溜馬僅以69比64領先5分。

進入第3節，溜馬主要輪替球員馬圖林（Bennedict Mathurin）一度重摔，14個月前動過刀的右肩著地，他憤而與對他出手犯規的「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）起口角。

哈利伯頓前3節打完得分來到29分，籃板被「下修」到8顆，另有14助攻、3抄截，尼克一哥布朗森則飆出26分與他互別苗頭。不過溜馬進攻端多點開花，馬圖林也從板凳殺出，印第安納帶著102比91、11分領先進入決勝節，大蘋果軍團陷入與G3幾乎一模一樣的處境。

溜馬末節沒再讓G3的悲劇重演，馬圖林持續從板凳帶來火力，他還連續助攻西亞卡姆，一度拉開15分差。最後5分37秒，布里吉斯（Mikal Bridges）三分命中，尼克開啟一波10比2反擊，將差距縮小到個位數，他在終場前3分51秒再來一記外線冷箭，哈特也拿下兩分，追到了114比120。

最後2分10秒，尼克當家長人唐斯（Karl-Anthony Towns）切入時被透納（Myles Turner）推了一把，因此與內史密斯（Aaron Nesmith）相撞，他隨即按著左膝痛苦倒地，在尼克提出挑戰後，裁判給了透納一次進攻犯規，唐斯則繼續留在場上拚戰。

決勝的最後1分44秒，雙方主將哈特與透納接連6犯畢業，溜馬最終守住勝果，以130比121取得系列賽第3勝率先聽牌，距離總冠軍賽僅差1勝。

溜馬一哥哈利伯頓今日23投11中飆出32分、15助攻和12籃板，外帶4抄截，且整場0失誤；西亞卡姆也轟了30分；馬圖林替補高效挹注20。尼克則以布朗森攻下31分最高，長人唐斯繳出24分、12籃板。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓繳出32分大三元且0失誤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬尼克哈利伯頓布朗森

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